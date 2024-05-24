消息称刘强东今日再提“兄弟论”：业绩差且不拼搏不是兄弟

IT之家 5 月 24 日消息，据凤凰网科技报道，刘强东在今日高管会上直言：“凡是长期业绩不好，从来不拼搏的人，不是我的兄弟。”

报道称，有关京东内部考勤调整、午休时间缩短、人员优化等一系列变动在近期引发关注。京东管理层反思了过去数年间公司在管理上出现的失误，承认京东集团体系存在“大企业病”，管理上出现了严重问题，尤其在拼搏上有很大的懈怠。

该高管称除京东外，“几乎没有任何互联网公司午休时长达两小时，甚至熄灯睡觉”，京东管理相较于其他互联网公司显得非常松散，有不少员工两点半才开始恢复下午的工作，“比国企还国企”。

报道还提到，京东有员工一年里代打卡近百天，每天四点就下班，但是能领到全额薪水，据统计内部代每月打卡的人次高达 1.4 万次。

据IT之家今日早些时候报道，京东内部已经发布了考勤调整，调整范围包括午休时间由两小时缩短至一小时、午休不熄灯等。此外，京东开除了代打卡现象严重的员工，以及长期绩效差却不愿意拼搏、仍然没有业绩提升的员工，有高管表示京东对员工尤其是老员工“相当宽容”，甚至有说法是在京东满三年即拿到了“免死金牌”，绩效差的和拼搏意愿低的员工都得到了保留。

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