老黄官宣 GPU「年更」！利润暴涨 427%，股价创历史新高

【新智元导读】近期，英伟达发布了发布 2025 财年第一季度的财报，远远超出此前华尔街分析师们的「大胆预测」，随后的股票上涨和「一拆十」消息又引起了投资者们的狂欢。但老黄并没有因此停下脚步，在增加产能的同时还加快芯片迭代速度至每年更新，并计划将英伟达的市场份额扩展至更多领域。

各路科技公司在 AI 模型的淘金潮中卷生卷死，结果还是卖「铲子」的英伟达赚翻了。

5 月 23 日美股收盘后，英伟达发布 2025 财年第一季财报，披露出的数据增长简直到了「疯狂」的程度：

收入从 72 亿美元狂飙至创纪录的 260 亿，同比增长 262%，甚至超出了此前华尔街分析师「大胆」预测的 245 亿

其中数据中心贡献了 226 亿美元的收入，同比增长 427%，较上一季度增长 23%

第一季度净利润达到 152 亿美元，同比增长 462%

与去年同期相比，游戏、AI PC、可视化与汽车等业务都有不同程度的增长

预测第二财季营收将达到 280 亿美元，超出预期的 268 亿

英伟达从 1999 年上市至今，都没有实现过如此迅猛的收入增长，的确是赢麻了。

财报发布后，英伟达的股价即时上涨了 7%，突破 1000 美元大关。

借着股票大涨的风头，英伟达还宣布，从 6 月 7 日起进行股票分割，一拆十后的季度股息将提高 150%，又给股价打了一剂强心针。

截至 5 月 23 日收盘，英伟达股价达到了 1037 美元的历史新高，今年还没过半就已经上涨了 91%，几乎翻了一倍。

相比这几天来美股的惨淡情况，英伟达的大涨更显得格外突出，有一种撑起了整个市场的感觉。

果然拯救世界，全靠老黄。

而且他还表示，「我们已做好迎接下一波增长的准备」。

前段时间谷歌、微软和 OpenAI 的发布会都表现出了对算力的持续需求，不管是现在还是未来，市场上投资给 AI 的钱应该都是被英伟达赚去了。

乘胜追击，开启芯片年更

老黄为什么有底气说要迎接下一波增长？

英伟达似乎没有因为当前的增长就停下扩张的脚步，反而开始「一键快进」。

老黄在电话会议上表示，即将推出的 Blackwell 系列芯片现已全面投入生产，将在本季度出货，并在下一季度增产。英伟达 2024 年的大部分收入都将来自 Blackwell。

首席财务官 Colette Kress 也称，「明年很长一段时间内，Blackwell 芯片都会供不应求。」

不仅仅是已经发布的 Blackwell，老黄在今天又放出了大消息 ——

现在开始，他们将每年设计并推出新的芯片。

目前为止，英伟达发布新架构的节奏一般是每两年一次，例如 2020 年推出 Ampere、2022 年推出 Hopper、2024 年推出 Blackwell。

今年 3 月推出的 Grace Hopper 系列芯片

但分析师 Ming-Chi Kuo 本月早些时候报道称，下一个架构「Rubin」将于 2025 年推出，R100 GPU 最快明年就会进入生产。

而且不仅迭代速度加快，英伟达的芯片还会保持足够的兼容性。

老黄承诺说，新一代 GPU 将会在电子和机械方面都向后兼容，并运行相同的软件。使用 H100 的数据中心可以轻松过渡到 H200 再到 B100。

虽然芯片的更新速度加快了，但是产量供不应求的状态似乎会持续下去。

老黄在电话会议上的原话是这样说的 ——

随着我们向 H200 过渡、向 Blackwell 过渡，需求将在一段时间内超过供应。每个人都渴望让基础设施早点上线，因为他们正在省钱、赚钱，而且他们希望尽快做到这一点。

一些客户已经购买或计划购买超过 10 万个 H100 GPU，Meta 计划到年底让超过 35 万个新生产的 GPU 投入运行。

巨大的市场需求让英伟达面临挑战，随着芯片技术日益发展，其供应链也变得更加复杂，这使得增加产量变得尤为困难。

黄仁勋选择接受挑战，「没有人曾经批量生产过超级计算机」，他在采访中说道，「我们正在尽力而为」。

英伟达的合约芯片制造商台积电也一直在努力提高其先进封装能力，台积电 4 月份表示，预计今年将把先进封装产能提高一倍以上。

恒达理财（Edward Jones）的分析师 Logan Purk 表示，「对英伟达 GPU 芯片的需求依然白热化」，「这些结果很可能足以满足投资者的胃口，并让市场确信人工智能投资尚未出现放缓」。

占领 AI 芯片市场，多元化布局

英伟达发布财报以后，其营收预期强于分析师预期，提振了这家人工智能芯片制造商的股价，并推动了其他芯片和科技股的上涨。

盘后交易中，英伟达股票上涨 3.5%，它的竞争对手，AI 芯片制造商 AMD 和博通的股价分别上涨了 1.2% 和 0.8%。

英特尔曾经在各个方面都让英伟达相形见绌。，可如今英伟达预测的第二季度销售额为 280 亿美元，是英特尔预测报告的两倍多。

不仅在收入方面「碾压」，英伟达还占据了人工智能芯片市场 80% 以上的份额，既是人工智能发展最大的推动者，也是其受益者。

芯片的高性能也使英伟达在 AI 数据中心领域有难以取代的地位，专有的 CUDA 软件框架更是其 AI 框架生态重要的护城河。

穿着标志性黑色皮夹克的黄仁勋已经成为了人工智能时代的名人，但他的雄心似乎仍然不止于「芯片供应商」。

他于 1993 年与他人共同创立英伟达，最初是一家为电脑游戏玩家提供显卡的公司。

后来，他认识到英伟达的芯片非常适合开发人工智能软件，这有助于打开新市场，并让他领先于竞争对手。

OpenAI 的 ChatGPT 于 2022 年发布，随后引发了各大科技公司构建自己的 AI 基础设施的竞赛。

这场争夺使英伟达的 H100 成为必备产品，售价数万美元，供不应求。

但英伟达在周三强调，它希望将其技术出售给更广泛的市场，而不仅仅是那些被称为「超大规模提供商」的云计算巨头。

黄仁勋表示，人工智能正在向消费互联网公司、汽车制造商、生物技术和医疗保健客户转移。

这些机会正在创造多个数十亿美元的市场，61 岁的黄仁勋正试图通过生产完整的计算机、软件和服务来扩大自己的赌注，旨在帮助更多的企业和政府机构部署自己的 AI、数据中心和超算系统。

特斯拉大规模部署英伟达芯片就是这种扩张的标志之一。

英伟达首席财务官表示，汽车将成为其「今年数据中心内最大的垂直企业」，并披露特斯拉购买了 3 万多个 H100 来训练自动驾驶系统。

Tesla autopilot 界面

尽管如此，超大规模企业仍然是英伟达上季度的关键增长动力，亚马逊、Meta、微软和谷歌四家是英伟达最大的买家，约占其销售额的 40%。

这表明英伟达正处于业务多元化的早期阶段。

虽然英伟达正积极布局多元化的业务，大多数科技巨头也在开发自己的定制人工智能芯片，但分析师预测这些芯片不会蚕食英伟达的市场份额。

因为这些科技巨头预计会一直争夺英伟达高端芯片的有限供应，让自己 AI 计算的主导权中处于上风地位。

参考资料：

https://x.com/indigo11/status/1793394212588695986

https://www.reuters.com/markets/europe/nvidia-shares-scale-new-peak-frankfurt-after-strong-forecast-2024-05-23/

https://www.reuters.com/technology/ai-heavyweight-nvidia-forecasts-quarterly-revenue-above-estimates-2024-05-22/

https://www.theverge.com/2024/5/22/24162860/nvidia-ai-chip-every-year-blackwell-rubin

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）

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