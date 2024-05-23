黄仁勋宣布英伟达 AI 芯片转向“年更”节奏，同时将带动其他产品迭代加速

IT之家 5 月 23 日消息，众所周知，英伟达平均每两年就会推出一代新的 GPU 架构，例如 2020 年发布的 Ampere，2022 年发布的 Hopper，2024 年发布的 Blackwell，无论是 AI 还是游戏卡都是如此。

不过，由于人工智能产业的爆火，英伟达仅凭其 AI 芯片就能够在短短一个季度内斩获 140 亿美元（IT之家备注：当前约 1013.6 亿元人民币）的利润，而且还在进一步加速发展中。

为适应业界需求，英伟达 CEO 黄仁勋现宣布该公司从此每年都会设计一代全新的 AI 芯片。“我可以宣布，在 Blackwell 之后，还将会有另一款芯片问世。我们后续将保持一年一次的更新节奏。”

▲ NVIDIA GB200 NVL72

知名分析师郭明錤前几天还表示，英伟达下一代代号为“Rubin”的新架构将在 2025 年发布，黄仁勋今天的话似乎印证了这一说法，这意味着我们最快明年就能见到采用 R100 的 AI 芯片产品。

黄仁勋还强调，英伟达也将加快其他所有芯片的更新速度，以适应这一节奏。“我们将以非常快的速度推进所有产品线。”“新的 CPU、新的 GPU、新的网络网卡、新的交换机…… 即将迎来大量芯片新品。”

在今天的财报电话会议上，当被询问有关最新款 Blackwell GPU 如何在上一代 Hopper GPU 仍畅销的情况下快速放量的问题时，黄仁勋解释说，英伟达新一代人工智能 GPU 在电气和机械方面都可实现向下兼容，并且可以运行相同的软件。他表示，客户在现有数据中心可以“轻松地从 H100 过渡到 H200，再过渡到 B100”。

为了解释对英伟达人工智能 GPU 的巨额需求，黄仁勋还在电话会议中分享了一些销售观点：

在我们过渡到 H200 和 Blackwell 的过程中，预计将迎来一段供不应求的时间。所有人都想要尽快让他们的基础设施上线运行，理由是这些产品可以帮助他们更好地节省成本并创造利润，所以他们都希望尽早实现这一点。

他还风趣地引用了“错失良机” (FOMO) 效应来佐证他的观点：

下一个率先登顶下一座重要高峰的公司将能够发布开创性的 AI 产品，而紧随其后的公司只能发布一些性能提升 0.3% 的产品。你是想成为引领人工智能革命的公司，还是只想带来一些微小改进的公司呢？

英伟达首席财务官还强调汽车行业将成为其“数据中心领域今年内最大的企业细分市场”，并透露特斯拉已经购买了 35000 枚 H100 GPU 用于训练其 FSD 系统，同时像 Meta 这样的“消费者互联网公司”也将继续保持“强劲的增长势头”。

英伟达表示，一些客户已经购买或计划购买超过 10 万枚英伟达的 H100 GPU – Meta 计划到年底在其运营系统中部署超过 35 万枚。

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