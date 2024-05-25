哪吒 L 纯电版车型 5 月 26 日开启预售：续航里程 510 公里，宁德时代电池

IT之家 5 月 25 日消息，继增程版上市之后，哪吒 L 纯电版车型将于 5 月 26 日开启预售，6 月底正式上市，7 月批量交付。

根据此前的官方介绍，哪吒 L 基于山海 2.0 平台打造，将提供增程版与纯电版两种动力系统。作为参考，哪吒 L 增程版售价区间 12.99-15.99 万元。

▲ 哪吒 L 增程版，下同

动力方面，哪吒 L 纯电版将搭载最大功率 170kW 的驱动电机，并标配热泵系统。此外，哪吒 L 纯电版还将搭载宁德时代神行 L 系列长寿命电池，充电 10 分钟可补充 400km 的续航里程，最大续航里程可达 510km。

据IT之家了解，哪吒 L 增程版车身尺寸为 4770x1900x1660mm，轴距 2810mm。该车配备三段式的 LED 日间行车灯组，采用隐藏式门把手设计来降低风阻，提供彗星白、绝尘银、幻夜黑、粒子蓝以及彗星白 / 幻夜黑双色车身，五款配色全部免费。

座舱方面，该车配备双 15.6 英寸并联式中控，搭载高通骁龙 8155P 芯片；副驾配备专属 0 重力座椅，一键开启 SPA 模式；搭载 6.6L 独立压缩机双开门冰箱。

哪吒 L 增程版售价：

220 闪充版：12.99 万元（8 月上市）

310 闪充版：13.69 万元

310 闪充 PRO 版：14.99 万元

310 闪充红衣版：15.99 万元

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