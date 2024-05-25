酷似“全面屏”版 1520，HMD“复刻版诺基亚 Lumia 手机”新海报流出

IT之家 5 月 25 日消息，此前有消息称 HMD Global 目前疑似正在开发一款诺基亚 / 微软 Lumia 手机的“复刻版本”，这款手机正面采用 Lumia 时代的经典“Fabula”设计，搭载高通骁龙 7s Gen 2 芯片及安卓 14 系统。

IT之家注意到，近日外媒 mobiltelefon 曝光了这款手机的红色版本海报，并声称该机有望于 7 月发售。单看这款红色版本机型海报图，该机正面有一种“全面屏”版本诺基亚 Lumia 1520 的风格，但还需以实际机型为主。

▲ 左图为 HMD Global“复刻版”Lumia 手机，右侧为原版 Lumia 1520 手机

虽然 Windows Phone / Windows 10 Mobile 已经“死亡”，不过IT之家根据相关渲染图制作了一张“如果”该机运行 Windows 10 Mobile 的效果，博小伙伴们一笑。

IT之家整理此前报道的这款代号为“HMD Tomcat”的“复刻版”Lumia 手机参数信息如下：

SoC：高通骁龙 7s Gen 2

屏幕：FHD+ 120Hz AMOLED 屏

后置摄像头：108MP + 2MP

前置摄像头：32MP

电池：4900 毫安时，支持 33W 有线充电

连接性：蓝牙 5.2、NFC

特性：双扬声器、支持 OZO 音频技术、支持 PureView 技术

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