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诺基亚赞助《Apex 英雄》游戏挑战赛，推出定制 Beacon 10 路由器套装

2024/5/24 9:00:31 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 24 日消息，诺基亚近日宣布赞助游戏《Apex 英雄》，为即将在 5 月 31 日举行的 Apex 全球电竞锦标赛推出了一款定制诺基亚 Beacon 10 路由器套装（内含路由器 / 手柄 / 诺基亚 Logo 鼠标垫），号称可为游戏玩家提供“网络动力支持”。

据介绍，诺基亚 Beacon 10 路由器于 MWC 2023 中发布，这是诺基亚旗下首款 Wi-Fi 6E 网关，印有全新 Logo，号称可提供无缝、高容量的网状网络。

诺基亚称，Beacon 10 是一款真正的三频段设备，充分利用 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 频段，可提供 10Gbps  Wi-Fi 吞吐量，配有一个 10G WAN 接口，可与 10Gb / s 光纤调制解调器（IT之家备注：光猫）配对，用于家庭千兆业务。

诺基亚表示，Beacon 10 的 2.4 GHz 频段基于 2x2 MIMO，5 GHz 和 6 GHz 频段基于 4x4 MIMO，从而使 Wi-Fi 速度达到了 10 Gbps，同时还支持 160MHz 信道。Beacon 10 还配有 AX10200 的 2.5 Gbps LAN ，带来家庭高速连接。

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关键词：诺基亚路由器

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