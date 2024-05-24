诺基亚赞助《Apex 英雄》游戏挑战赛，推出定制 Beacon 10 路由器套装

IT之家 5 月 24 日消息，诺基亚近日宣布赞助游戏《Apex 英雄》，为即将在 5 月 31 日举行的 Apex 全球电竞锦标赛推出了一款定制诺基亚 Beacon 10 路由器套装（内含路由器 / 手柄 / 诺基亚 Logo 鼠标垫），号称可为游戏玩家提供“网络动力支持”。

据介绍，诺基亚 Beacon 10 路由器于 MWC 2023 中发布，这是诺基亚旗下首款 Wi-Fi 6E 网关，印有全新 Logo，号称可提供无缝、高容量的网状网络。

诺基亚称，Beacon 10 是一款真正的三频段设备，充分利用 2.4GHz、5GHz 和 6GHz 频段，可提供 10Gbps 的 Wi-Fi 吞吐量，配有一个 10G WAN 接口，可与 10Gb / s 光纤调制解调器（IT之家备注：光猫）配对，用于家庭千兆业务。

诺基亚表示，Beacon 10 的 2.4 GHz 频段基于 2x2 MIMO，5 GHz 和 6 GHz 频段基于 4x4 MIMO，从而使 Wi-Fi 速度达到了 10 Gbps，同时还支持 160MHz 信道。Beacon 10 还配有 AX10200 的 2.5 Gbps LAN 口，带来家庭高速连接。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。