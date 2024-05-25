深圳推出汽车“置换更新”活动，新能源最高补贴 8000 元 / 辆

IT之家 5 月 25 日消息，据“深圳发布”消息，深圳市已开启汽车“置换更新”补贴项目。个人消费者在广东转让本人名下车辆，并在深圳新购新能源车、符合国六排放标准的燃油车，给予一次性购车补贴。

通过“置换更新”方式购买符合条件的小汽车并完成注册登记的，按照分档、分类原则给予补贴，因财政资金总额限定。补贴发放先到先得。

IT之家附具体补贴如下：

第一档：购车价格为 7 万元（含）至 15 万元（不含）的，购买新能源车补贴 3000 元 / 辆，燃油车补贴 2000 元 / 辆；

第二档：购车价格为 15 万元（含）至 25 万元（不含）的，购买新能源车补贴 5000 元 / 辆，燃油车补贴 4000 元 / 辆；

第三档：购车价格 25 万（含）以上的，新能源车补贴 8000 元 / 辆，燃油车补贴 7000 元 / 辆。

对补贴对象的要求：

补贴对象为个人消费者；

转让车辆需在 2023 年 12 月 31 日前注册登记在本人名下，并在 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间发生所有权转移；

新购车辆日期需在 2024 年 4 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日期间，车辆注册登记日期需在 2025 年 1 月 31 日前；

在符合条件的汽车经销企业（名单将根据企业报名和审核情况动态更新）购车并取得机动车统一销售发票；

未被纳入“信用中国”失信被执行人名单，且在限制期内。

对车辆要求：

新购车辆是未注册登记过的新能源车、符合国六排放标准的燃油车；

新购车辆符合公安部《道路交通管理机动车类型》（GA802-2019）中机动车规格术语分类表规定的小型、微型载客汽车；

转让和新购车辆的注册使用性质均为非营运性乘用车，均不包括警用、消防、救护、工程救险、营转非、出租转非、预约出租转非。

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