乘联会：5 月 1-19 日我国乘用车零售 90 万辆，新能源车零售 41.2 万辆

IT之家 5 月 22 日消息，IT之家从乘用车市场信息联席会（乘联会）获悉，5 月 1-19 日，乘用车市场零售 90.0 万辆，同比去年同期下降 5%，较上月同期增长 19%，今年以来累计零售 726.7 万辆，同比增长 6%；5 月 1-19 日，全国乘用车厂商批发 84.5 万辆，同比去年同期增长 3%，较上月同期增长 3%，今年以来累计批发 839.5 万辆，同比增长 10%。

5 月 1-19 日，新能源车市场零售 41.2 万辆，同比去年同期增长 26%，较上月同期增长 10%，今年以来累计零售 286.3 万辆，同比增长 32%；5 月 1-19 日，全国乘用车厂商新能源批发 43.0 万辆，同比去年同期增长 37%，较上月同期增长 6%，今年以来累计批发 317.0 万辆，同比增长 31%。

数据显示，2024 年 4 月月末全国乘用车库存 338 万辆，其中厂商库存 69 万辆，渠道库存 269 万辆，厂商库存占比 20.4%。

2024 年 4 月的锂电池内需装车 35 GWh，同比增长 41%。三元电池装车 10GWh，占比 28%，低于同期；而磷酸铁锂电池装车量 26GWh，占比 66%，三元电池增长有所放缓。1-4 月锂电池装车 121G，同比增长 33%。

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2020 年动力电池装车的生产电池装机率达到 76%，2021 年是 70%，2022 年是 54%，2023 年是 50%，2024 年 1-4 月降到 46%。

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