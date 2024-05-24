用 AI 预报未来 0-15 日天气状况，中国气象局发布气象预报大模型示范计划

IT之家 5 月 24 日消息，据《中国气象报》消息，在日前的第七届数字中国建设峰会・数字气象分论坛期间，中国气象局发布了人工智能气象预报大模型示范计划。

该计划旨在推进大模型标准规范和有序发展，引导解决预报业务实际难题，促进人工智能气象预报大模型业务的应用转化、准入，打造人工智能技术研发应用的创新生态。

示范计划对象为人工智能气象预报大模型，将使用中国气象局提供的实时实况分析数据作为输入场，制作未来 0 至 15 天的气象预报。据悉，示范内容包含高空气象要素、地面气象要素、定量降水预报、台风路径及强度预报、灾害性天气过程预报等 5 类预报产品。上述示范产品将由大模型在统一的运行环境下实时生成。

IT之家从中国气象报获悉，中国气象局同时首次发布了《人工智能气象大模型训练专题数据目录》，共包含 3 大类 6 种气象数据和产品。

《目录》旨在加快推动人工智能在气象业务领域应用，引导并规范各类机构、个人使用国产自主气象数据产品，凝聚行业力量，重点围绕人工智能气象预报大模型建设开展新技术、新算法等创新研发，充分发挥中国气象局在人工智能气象应用领域的主力军和领航员作用。

《目录》提供数值预报模式产品、融合分析数据产品、整编后的全球交换数据集等三大类数据，具体开放 6 种数据和产品。

中国气象局全球大气再分析产品 1.5 版本

中国气象局全球同化预报系统（CMA-GFS）全球天气模式产品 4.0 版本

中国气象局全球海洋气象实况分析产品

全球热带气旋数据集

全球地面整编数据集

全球高空整编数据集等

上述数据和产品的业务版本更新后，还将适时向社会发布。

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