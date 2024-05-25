OpenHarmony 开源三年，已有 7500 多名社区共建者

IT之家 5 月 25 日消息，开放原子开源基金会 OpenHarmony 开发者大会 2024 今日上午在深圳举行，会议主题为“鸿心聚力 智引未来”。

本次大会以 OpenHarmony 4.1 Release 版本根技术特性解读为契机，聚焦 OpenHarmony 技术革新和社区生态进展，共同探讨 OpenHarmony 开源社区的未来发展。

OpenHarmony 项目群工作委员会执行主席、华为终端 BG 软件部副总裁柳晓见出席并发表演讲，他表示：OpenHarmony 开源三年来，版本持续演进，版本能力快速迭代，OpenHarmony 已经实现了跨越 式发展，在生态设备、根技术、产业链共建、影响力等方面都取得了长足的进展。

据介绍，目前已有超过 70 家单位加入 OpenHarmony 生态共建、7500 多名社区共建者参与贡献，贡献代码超过 1.1 亿行，累计有近 600 款软硬件产品通过 OpenHarmony 兼容性测评，已经成为智能终端领域发展速度最快的开源操作系统。

他表示，OpenHarmony 正逐步成为万物智联世界的数字底座，例如华为已经基于 OpenHarmony 打造了面向华为终端消费者的智能终端操作系统 HarmonyOS。此外，还有第三方共建单位基于 OpenHarmony 打造出了多款商业发行版和产品（IT之家注：HarmonyOS 与基于 OpenHarmony 的三方商业发行版及产品共享统一的应用和服务生态）。

在产业政策方面，当前深圳、福州、惠州、重庆、南京等地都率先出台了支持 OpenHarmony 的政策措施，从供给侧、需求侧推动 OpenHarmony 生态建设。

为此，OpenHarmony 设备统一互联技术标准应运而生，该标准由 15 家 OpenHarmony 项目群生态委员会 OpenHarmony 设备统一互联技术标准筹备组成员参与筹备，旨在推进技术标准的制定和实施，包括投屏技术规范、文件分享技术规范等，以确保生态系统的统一性和兼容性。官方表示，将通过开源与标准的良性结合，确保跨厂商的 OpenHarmony 设备互联，数据互通，业务互操作。

未来，该标准也会随着 OpenHarmony 互联业务不断生长和演进，进一步吸引更多开发者和企业加入 OpenHarmony 建设，共同推动生态的繁荣发展。

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