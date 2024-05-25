首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>平板电脑

酷比魔方 2024 版掌玩 mini 平板新增配置 5 月 31 日开售：联发科 G99 + 8G + 256G 售 799 元

2024/5/25 15:45:03 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
评论：

IT之家 5 月 25 日消息，酷比魔方在今年 1 月正式推出了 2024 版掌玩 mini 平板电脑，主打联发科 Helio G99 芯片，近日官方为这款平板推出“8GB RAM + 256GB 存储空间款”，该版本将于 5 月 31 日开售，首发价 799 元

官方介绍称，2024 版掌玩 mini 平板电脑配备 8.4 英寸 FHD + 屏幕，分辨率 1920×1200，采用黑钻屏 in-Cell 全贴合工艺；搭载联发科 Helio G99 芯片，提供 8GB 运存 + 128/256GB UFS 存储，至高可扩展 8GB 虚拟内存，最高支持 512GB 容量 TF 卡扩展，内置 5000mAh 电池。

此外，该平板运行 ALLDOCUBE OS 2.0 系统，基于安卓 13，内置多款个性化字体；后置 13MP 对焦摄像头，前置 5MP 镜头；支持 5G+2.4G 双频 WiFi，内置 GPS + 北斗定位导航 + 伽利略（GALILEO）定位系统 + 格洛纳斯（GLONASS）定位系统。

IT之家整理这款平板电脑的参数信息如下：

  • SoC：联发科 Helio G99

  • RAM：8GB

  • 屏幕：8.4 英寸 1920x1200 IPS“黑钻屏”

  • 电池：5000 毫安时

  • 后置摄像头：13MP

  • 前置摄像头：5MP

京东酷比魔方掌玩 mini 平板电脑“8GB RAM + 256GB 存储空间”版本 799 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：酷比魔方掌玩mini平板电脑

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用