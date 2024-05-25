乘联会崔东树：中国已建成世界“数量最多、范围最广、品类最全”充电基础设施体系

IT之家 5 月 25 日消息，乘联会崔东树今天发布报告，对全国 4 月充电桩市场进行分析。

IT之家从报告中获悉，上月的公桩数量较上月增长 6.76 万个，快于去年同期增量 2%；公桩年累增量 25 万个，同比去年同期增速达到 10%。随车私桩较上月增长 23.4 万个，快于去年同期（18.3 万个），增速 28%；私桩年累增量 76.7 万个，同比去年同期增速 17%。公桩充电量 39.4 万度，较同期的 26.8 万度增长较好，单桩月均充电 1324 度，基本持平去年。

▲ 图源“崔东树”官方公众号

崔东树表示，近年来我国充电基础设施快速发展，已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系。按照 1 公桩 = 3 个私桩的测算，中国 2024 年增量市场的纯电动车的车桩比已经达到 1：1，领先世界其它国家数倍水平。

具体来看，4 月头部的运营商表现较强。广汽能源的充电桩 4 月平均充电达到 4649 度，表现很好。蔚来的充电桩充电量达 2000 度，特斯拉达到 3634 度。而部分老旧充电桩的充电平均仅有月均 100 多度，这是因为人们通常会选择更新 / 功率更高的充电桩。

此外，崔东树认为目前充电基础设施仍存在布局不够完善、结构不够合理、老旧充电桩技术落后、服务不够均衡、运营不够规范等问题，因此导致部分低线级地区电动车购买者的反悔率有所提升，有关部门及社会公司应共同调节提升充电基础设施体系，即时更新充电桩，满足民众需求。

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