三星 19 年蝉联全球电视销冠：24Q1 销售额占比为 29.3%、销量占比 18.7%

IT之家 5 月 21 日消息，市场调查机构 Omdia 公布的最新数据，2024 年第 1 季度三星在全球电视市场销售额占比为 29.3%，其优势超过第二名 10 个百分点，连续 19 年蝉联全球电视市场冠军。

与 2023 年第四季度相比，三星全球电池销量份额提高了 1 个百分点，在全球电视市场的销量份额为 18.7%。

今年年初在拉斯维加斯举行的 CES 上宣布今年为人工智能电视年的三星电视，凭借以 Neo QLED 为首的超大尺寸高端产品，以及 QLED 和 OLED 在第一季度的强劲销量，进一步巩固了行业第一的位置。

在 2500 美元以上的高端电视市场，三星以 53.2% 的收入份额保持稳固的领先地位，在 1500 美元以上的价位市场也表现强劲，份额达到 55.2%。

IT之家从报道中获悉，由于 98 英寸产品的强劲销售，三星公司在 75 英寸及以上超大型市场的份额达到 29.6%，在 80 英寸及以上市场的份额达到 34.4%。

与此同时，三星 OLED 自 2022 年推出以来一直稳步增长，自推出以来销量也已突破 160 万台，市场份额达到 27.0%，占全球 OLED 电视总销量的四分之一以上。

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