2400nits 亮度：小米电视 S Pro 85 寸 Mini LED 电视 7149 元 3 期免息

小米电视 S Pro 85 英寸 Mini LED 电视发售于 2023 年 10 月 31 日，Mini LED 千级分区，2400nits 亮度，首发价 7999 元，日常售价 8599 元。

京东百亿补贴直降至 7499 元，叠加下方多重优惠后，仅需 7149 元 + 3 期免息，支持买贵 2 倍赔：

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7499-350=7149 元，真真划算~

* 本次以旧换新支持手机、平板电脑、笔记本、投影仪等小家电。

** 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

小米电视 S Pro 85 采用 1440 分区 Mini LED，峰值亮度达到 2400nits，支持 4K 144Hz 可变刷新率以及 4K 120Hz MEMC 动态补偿，色准 ΔE≈1，支持 10.7 亿色原彩显示。

该产品搭载大师画质引擎，对色彩、色准对比度、清晰度等多维分析处理。此外，其还通过 HDR 10+、IMAX Enhanced 等认证，实现“更高动态范围和更多图像细节”，支持杜比视界 / 全景声。

这款新品电视搭载四核 A73 处理器，提供 4GB+64GB 存储空间，提供 2 个 HDMI2.1 接口、1 个 HDMI2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 USB2.0 接口、1 个 Optical 光纤接口等，支持 VRR 可变刷新率以及 WiFi6。此外，该产品还获得 AMD FreeSync 技术认证，支持 2ms 超低延时。

此外，这款电视搭载小米澎湃 OS，可以当作“全屋智控中心”，用户可查看和操控智能家居设备，接收设备推送的消息，并且还有极简模式；自带具有 NFC 功能的语音遥控器，手机一碰遥控器，观看的内容就能投到电视大屏。

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