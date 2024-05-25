树莓派 5 变身“台式机”，Pironman 5 机箱发布：OLED 屏幕、RGB 风扇，79.99 美元

IT之家 5 月 25 日消息，SunFounder 推出了适用于树莓派 5 的 Pironman 5 机箱，提供 NVMe 固态硬盘支持、RGB 风扇与 OLED 屏幕，售价 79.99 美元（IT之家备注：当前约 580 元人民币）。

Pironman 5 为树莓派 5 提供了：

PCIe 2.0 / 3.0 NVMe 固态硬盘支持，支持 2230、2242、2260 与 2280 规格

两个全尺寸 HDMI 接口

0.96 英寸 OLED 屏幕：显示 CPU 使用率、温度、内存使用率、硬盘使用率、IP 地址等

通过 GPIO 控制的两个 RGB 风扇

自带 PWM 风扇的塔式散热器（100% 负载下 CPU 温度低至 39°C）

延长 40 针 GPIO 接口

4 颗 WS2812 ARGB 用作机箱灯效

IR 红外接收器

金属电源按钮

5V 5A USB-C 电源

铝合金机身、亚克力侧透

Pironman 5 兼容所有版本的 Raspberry Pi OS，还部分支持下列操作系统：

Ubuntu 23.10：不支持 LED 灯所需的 SPI

Kali：不支持 OLED 屏幕所需的 I2C

Home Assistant：目前不支持 I2C 与 SPI

Pironman 5 现已于 SunFounder 官网开售，定价 79.99 美元（当前约 580 元人民币）。

▲ 完整配件

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