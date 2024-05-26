生存游戏《灵魂面甲》反向跳票至 5 月 31 日发售，支持简体中文

IT之家 5 月 26 日消息，生存游戏《灵魂面甲（Soulmask）》今天发布新闻稿，宣布游戏将“反向跳票”提档至 5 月 31 日开售，不过游戏价格目前还不知悉，IT之家附 Steam 商店地址如下：点此访问

官方表示，游戏“反向跳票”提档的主要原因是“经过讨论后发现本作内容量已足够玩家游玩”：

经过了数轮的测试和迭代，目前版本内容量很丰富，在普通倍率下，内容量足够玩家们游玩 500 个小时了，我们最近做了一轮攻坚，优化了包括音效、UI 易用性、新手指引和性能等，甚至还制作了新的 CG 和创角。开发组真的非常想更早的让大家检验当前的成果，同时也提供更多的反馈，让我们变得更好。

据介绍，本作是一款“主打真实体验”的生存沙盒游戏。作为拥有神秘面甲加持的部落“最后一人”，玩家将在一片充满神秘崇拜的原始大陆艰难求生并开辟自己的崛起之路。从零开始探索、建造，招募族人壮大自己的氏族部落，最终探寻和揭示蕴藏在这个世界背后文明的神秘真相。

游戏官方介绍：

七大地图区域

在游戏中，可以体验到 64 平方公里的区域。有七个风格迥异的地貌，包括雨林、丘陵、湿地、高原、荒原、火山、雪山。每个地貌都有属于自己的“特产”，在略有危险的雨林背后，随着探索深入你会发现弥漫着剧毒的湿地、具有强烈辐射的荒原、有着彻骨的寒冷的雪山…… 新的生存挑战即将开始，你准备好了吗？

六个特色大 BOSS

5 个金字塔 BOSS 正在阴影处摩拳擦掌，刃齿兽、鬼雾蛙、飓风鹫、金刚猿、猛犸象！对了，还有 1 个终极神秘的 BOSS 正凝视着你，和其他金字塔 BOSS 不同，这个 BOSS 更有科幻感，当然了，也是一个更困难的挑战。

八个差异化武器，75 种不重复效果的战技

EA 版本提供了矛、弓、锤、刀、盾、拳套、大剑、双刀八种类型的武器，每类武器有不重复效果的战斗技能。喜爱战斗的酋长，在游戏中可以尝试花式击杀猛犸象了！此外，还准备了 44 种装备改装，配上不同的战斗技能，相信能够给大家带来有趣的战斗体验。