消息称游戏《杀戮空间 3》明年 3 月 31 日前推出，登陆 PC / PS5 / Xbox Series

IT之家 5 月 25 日消息，EmbracerGroup 在去年 8 月的科隆展开幕典礼上公布了经典 FPS 爽游《杀戮空间》最新作《杀戮空间 3（Killing Floor 3）》，不过此后便一直没有公布更多信息。

不过根据 EmbracerGroup 近日发布的财报，这款游戏将在本财年（即 2025 年 3 月 31 日前）推出，登录 PC、PS5、Xbox Series X|S 平台。

官方表示，作为重点项目的《杀戮空间 3》和《天国：拯救 2》将会与去年的《死亡岛 2》《遗迹 2》一样在预计的财年内成功上市，虽然官方并未透露具体上市日期及价格信息，不过IT之家注意到，目前游戏已经上架 Epic 游戏商店：点此访问。

商品页显示，《杀戮空间 3》剧情时间为 2091 年，玩家将在这款合作动作游戏中，加入反抗集团 Nightfall，携手队友向企业巨擘 Horzine 旗下生物工程怪物 Zed 展开战斗。

时间来到 2091 年，企业巨擘 Horzine 制造出了究极军队：一群懂得服从命令的生物工程怪物 Zed。如今，只有反抗集团 Nightfall 站出来阻止这些地狱造物，为人类未来谋求希望。 《杀戮空间 3》是传奇动作 / 恐怖游戏系列的续作。在这款紧张刺激的第一人称游戏中，你将化身为 Nightfall 士兵，加入最多五名队友的队伍，对抗成群结队的 Zed。赚取金钱、解锁技能并打造出终极军火库。

据公开资料，初代《杀戮空间》发行于 2009 年，源自《虚幻竞技场 2004》的一个模组，以第一人称射击为主轴，在 Steam 平台启用后被设计成独立的游戏；而游戏二代发布于 2015 年，目前在 Steam 平台好评率为 88%“特别好评”，售价为 88 元。

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