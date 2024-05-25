18 个月超 2 万人失业，游戏业裁员滚滚：今年已裁员 10100 人

IT之家 5 月 25 日消息，The Obsidian 追踪数据显示，2024 年游戏业裁员人数已达到 10100 人，而 2023 年全年裁员人数为 10500 人，意味着今年不到半年的时间，游戏业裁员人数已经超过去年全年。

图源：Pxhere

IT之家基于媒体报道，简要介绍下游戏大厂今年的裁员情况，2024 年最大的一轮裁员发生于 1 月，微软宣布调整动视暴雪和 Xbox 部门，裁员 1900 人。

游戏引擎制造商 Unity 也在 2024 年初裁员约 1900 人，占其员工总数的 25%。

发行商和 Rockstar 母公司 Take-Two Interactive 于今年 4 月表示，作为成本削减计划的一部分，公司将裁员 5%，相当于约 600 名员工。

EA 也进行了大幅裁员，2 月份裁员 5%，约 670 人，同时淘汰了几款游戏。

将今年的裁员人数与 2023 年的裁员人数相加，显示在过去的 18 个月里，游戏行业有超过 2 万人失去了工作，而加上一些并未透露数字的游戏公司，实际失业人数会更多。

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