物理游戏《围攻 Besiege》DLC“分裂之海”发布，Steam 国区首发八折售 34.2 元

IT之家 5 月 25 日消息，游戏开发商 Spiderling Studios 昨日为旗下物理游戏《围攻 Besiege》推出了全新 DLC“分裂之海”，该 DLC 目前正在 Steam 国区进行八折优惠，首发价 34.2 元，同时游戏本体也迎来 2.5 折优惠，售 14.5 元。IT之家附商店链接：点此访问

据介绍，这款 DLC 带来了大量利用浮力的海洋主题模块，允许玩家利用流体力学元素发挥创意制造各种载具 / 武器，同时游戏自带全新沙盒模型，玩家可以航行穿越崎岖群岛，挑战强大的加雷翁船，还能威慑当地渔民。在波涛汹涌的海底探索古代遗迹，或在水上航道考验机器的实力。

官方介绍：

从艾普塞隆到克罗马尔，经历了艰苦卓绝战役的你现在将前往分裂之海，那里有被“漂泊者”团体占据的诸多岛屿。歼灭德拉斯卡上将的短桅帆船船队，并与让他最为得意的加雷翁船一较高下。潜入波涛之下，躲避“漂泊者”的陷阱，抵御来犯的深海之物。摧毁德拉斯卡的堡垒，释放让他胆战心惊的天煞克星！ 你在围攻 Besiege 中的一切能力，现在都能在水中发挥！ 围攻 Besiege 中的水环境利用流体力学元素产生与形状有关的阻力、基于密度的浮力和更高速度的冲击力。也就是说，机器的形状和密度将影响其在水中的移动方式，从而为你打造身临其境的机器建造与控制体验。 身处海面之上时，你会受到海浪的冲击；潜入海底时，你又会发现自己的周围危机四伏，还有各种奇闻异事与可怕生物等着你去探索。 围攻 Besiege 的水环境现已在多人游戏与关卡编辑器中提供，其中的一切全新物体都可用于打造你自己的独特环境，快去和好友一起快乐一下吧！

DLC 图赏：

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