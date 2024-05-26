《主播女孩重度依赖》厂商新作《少年的终结》9 月 6 日开启 Steam 平台抢先体验

IT之家 5 月 26 日消息，《主播女孩重度依赖》厂商 WSS playground 新作《少年的终结》今天官宣吉拉宇 9 月 6 日在 Steam 平台开启抢先体验，游戏售价目前还未公布，IT之家的小伙伴们可以提前访问商品页面加入愿望单：点此访问

据介绍，本作是一款科幻恐怖主题文字冒险游戏。在本作中世界被机械霸主“R・卡雷鲁连”所统治，每个人都会被打上“人类评分”，主角乔班尼是全人类中“人类评分”最低的少年，某天学校里的一切突然都开始袭击乔班尼，就在令人恐惧的状况逼近之时，他收到了号称古怪天才的著名高年级学生柯贝内拉的邀请，搭上并接管了没有司机的银河列车，被卷进一场朝着宇宙尽头的《赤色南十字星》进发的旅程。

游戏官方介绍：

一个人的少年时代，是在何时结束的呢？见证人类和非人之物间的争斗与逃亡，在故事的尽头找出这个问题的答案吧。 在美丽的手绘像素画世界中解开谜题，探索这片世界 欣赏角色间精美的动画式对话 随少年们踏上一场冒险，在硬核幻想世界观中享受令人激动不已的剧情

游戏图赏：

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