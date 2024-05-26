双 Hi-Res 认证 + 66W 大功率：漫步者 N300 有源桌面音箱 617 元探新低

漫步者 N300 有源桌面音箱 发售于今年 5 月中旬，主打“双 Hi-Res（Hi-Res 和 Hi-Res 无线）认证”，首发价 749 元。

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官方强调，这款音箱宽度为 10cm，可在桌面上占据更小的空间，提供丝绸白、缎面黑、知秋木三种不同外观；同时采用了隐藏式触控按键，伸手即亮、离手渐灭、可通过轻触完成调节音量、快速滑动完成切歌、轻拍完成播放 / 暂停等操作。

该音箱具备双 Hi-Res（Hi-Res 和 Hi-Res 无线）认证，频响范围为 58Hz-40kHz，采样率 24bit / 96kHz，采用 S 级 DSP 数字分频电路平台，官方称可以减少串音干扰、精准配置分频点。

其功率达到 66W，搭配双功放独立驱动，号称具备越级声学配置，下潜深度为 58Hz，配有 1 英寸丝绢膜高音、3 英寸铝盆中低音。

IT之家获悉，该音箱还可通过 EDIFIER Connect App 来进行控制，完成监听、音乐、电影、游戏、DIY 等音效的切换。连接方面，其支持蓝牙 5.3、AUX、声卡输入，可连接手机、平板、笔记本、台式机、Switch、数字播放器等设备。

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