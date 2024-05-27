漫步者 S880 MKII 有源音箱上架：88W 功率、双 Hi-Res 认证，1199 元

IT之家 5 月 27 日消息，漫步者今天在京东上架一款型号为“S880 MKII”的 HIFI 有源 2.0 音箱，这款音箱主打“88W 功率 + Hi-Res 小金标认证”，将于明天 10 点开售，首发价 1199 元。

据介绍，这款音箱采用白色基调箱体，配备 15mm 浅色木纹侧板，号称采用“手工制作高级纹理皮革覆面，能够与淡雅的木纹侧板完美融合”，展示出一定艺术韵味。

规格方面，该机配备 2 个 25 芯钛顶高音单元、2 个 3.75 英寸铝盆中低音单元，总功率 88W；同时搭载蓝牙 5.3 技术，配备 PCM9211 芯片及 XMOS XCore 200 U216 处理器，拥有 Hi-Res 双认证，支持 LDAC 高清解码。

官方同时强调这款音箱拥有“多路音频输入接口”，内置同轴、光纤、 USB-C 接口，同时预留 SUB OUT 低音输出接口，可连接有源低音炮，支持插入检测 / 自动调节音箱分频点。

IT之家整理音箱参数信息如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。