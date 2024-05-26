美国人拆了辆比亚迪电车后

拆中国车上瘾

作者｜王磊

编辑｜秦章勇

最近，一家美国公司对比亚迪海鸥进行了深入拆解，结果被惊讶到了。

他们本以为价格低廉的情况下，会粗制滥造，但拆解后发现，这款车不但驾驶性能出色，生产工艺甚至还可以和价格更高的美国产电动车媲美。

其公司负责人直接感叹：美国在设计低成本电动汽车方面，已大幅落后于中国。

尽管比亚迪还没有进入美国市场，但在国内自主品牌密集出海的节奏下，两国新能源车本土交战是早晚的事儿。

所以美国提高关税，还是因为害怕中国电车吗？

01、“反正美国造不出来”

美国的研究机构 Caresoft Global，对比亚迪海鸥进行深度拆解的感受是：Amazing。

因为拆解后，Caresoft Global 对于海鸥仅仅 1.2 万美元的售价感到吃惊，他们认为这个价格美国造不出来这种程度的车。

按照美国当地的制造业的成本来算，至少需要三倍以上的价格才行，他们实在想不通比亚迪是怎么做到如此低成本的。

这家名为 Caresoft Global 的企业是美国知名的汽车数据研究公司，专注于汽车行业的咨询服务，特别热衷于通过 CT 扫描车辆或拆解车辆的方式，来分析车辆的内部设计、制造工艺，评估质量和成本。

换句话说，只要是美国本土的热门车型，都被他们扫描或拆解过，比如特斯拉，丰田等品牌，如今也盯上了中国的本土品牌。

这家机构拆解比亚迪海鸥的本意，是想研究中国实行的新能源补贴对于车企的帮助，换句话说，是想看一下几万块钱的车到底有多偷工减料。

结果拆开一看，不光哪儿都没少，反而是零部件大多数都是比亚迪自己造的，在成本控制和制造工艺上远超他们的想象。

他们拆解的海鸥飞翔版，不仅配备有六个安全气囊、电子稳定控制系统，还有高质量的刹车制动部件，行车安全的保障非常充分。

而且在外观和内饰方面，细节也相当讲究，连座椅缝线都与车身外观相搭配，内饰用料在美国也仅用于更高级的车型，车门在关闭时也能关得很紧，并没有太大的廉价感。

另外，Caresoft Global 在短暂试驾海鸥电车后，发现行驶过程中相当安静，在处理弯道和颠簸方面做得与高端电动车一样好，而且加速时，也不像其他电动车令人头晕目眩，远超其 1.2 万美元价格所能预期的水平。

在经过里里外外全方位的拆解后，Caresoft Global 得出了一个答案：比亚迪以如此低的成本生产性能优异的海鸥并非奇迹，而是效率使然，因为比亚迪在成本控制和制造技术方面做得非常到位。

比如比亚迪通过自研的方式，实现了大部分的零部件自给。首先比亚迪自己生产许多零组件，包括电机、仪表板 和车身等，而且有非常强大的垂直整合能力，因全球年销售 300 万辆汽车，以大规模生产来降低成本，规模经济效应将会愈发明显。

因此比亚迪汽车可以实现既在性能和质量上保持高水准，又能以较低的售价，普惠消费者。

而且在设计端，通过设计的简化，可以减少零部件，从而达到了降低成本的目的，这是一众美国汽车制造商在上百年的发展历程中所没能做到的。

Caresoft Global 的总裁沃乔斯基（Terry Woychowski）还举出了一个例子。

称海鸥的前挡风玻璃上只有一个玻璃雨刷，但并不是偷工减料，因为车型偏小，一个较大的玻璃雨刷完全能达到两个雨刷的效果，这样的优化，不仅能省去一个马达和一个雨刷臂，还能节省成本和安装人力，减轻整车重量。

另外，在重量减轻后，海鸥可以使用更小的电池。例如，海鸥重量约 1240 公斤，比通用汽车制造的电动车雪佛兰 Bolt 轻约 408 公斤，比亚迪采用的磷酸铁锂电池技术，虽然续航里程较短，但与目前大多数锂离子电池相比，电池成本更低。在车辆重量减少的前提下，反而能跑更远。

沃乔斯基作为曾经通用汽车大型皮卡车的总工程师，此次拆解“海鸥”后，更是直言“海鸥的出现，是给美国工业敲响了警钟”。

其说道，美国必须迅速重新学习大量的设计和工艺，以跟进时代步伐，并摆脱一个世纪以来制造汽车的做法。

至少在美国，美国车企不能在 12000 美元的成本下生产出海鸥这样的产品，海鸥的设计与做工完全能够媲美美国市场 30000 美元以上的产品。

沃乔斯基认为，之所以美国本土造不出来这样价格低廉的车型，不能全归咎于美国的劳动力成本高，真正的原因是美国车企在造车理念、电动车制造技术和生产流程组织等方面已经落后于中国。

比如占电动汽车成本大头的电池，美国企业就缺乏这方面的技术竞争力，还需要借助中国的技术才能制造出便宜的动力电池。

总的来说，要以这个价格造出这种水平的车型，美国造不出来。

02、老外拆中国电动车上瘾

这不是海外机构第一次拆中国新能源汽车了。

早在 2021 年，日本 NHK 电视台做了一期有关中国汽车的节目，他们拆解了当时在国内十分畅销的五菱宏光 MINIEV。

拆完后的结果同样是破大防，不仅没有偷工减料，光成本价就达到 2.7 万元，还对其内部的零件做了模块化的创新，直言日本的汽车公司应该向五菱学习。

而且最让日媒震惊的是，在日本本土销售的宏光 MINIEV 的零部件没有一个是来自日本企业。

后来他们拆解后发现该车的单车利润仅有 89 元人民币，这放在日本车企里想都不敢想，要知道日本本身就是擅长做小型车，但像日本比较流行的丰田 C+POD 微型电动车，其价格换算成人民币高达 9.2 万，但这些钱足够买三台五菱宏光 MINIEV 了。

2023 年，日本出版行业日经 BP 集了日本四大汽车厂的总工程师，把比亚迪海豹给拆解了，还出版了一本名为《中国 BYD SEAL（海豹）彻底分解（全体编）》，售价人民币 4.5 万元。

拆解前，他们认为海豹可能只是又一款中国品牌的“山寨”作品，并觉得海豹与特斯拉 Model 3 的设计理念有许多相像的地方。

但拆解的过程中就开了眼界，“刀片电池”的新型结构车载电池以及 CTB（Cell to Body）电池车身一体化技术，就让拆解负责人大为吃惊。

而且，车载电器元件的集中控制等重要零部件基本都是采用本土企业生产，并且绝大多数产品领先于日本汽车零部件制造商。

除此之外，最近长城汽车最新发布的全球唯一水平对置八缸的摩托车，也引起了本田的关注，本田技研工业（中国）投资有限公司的副总经理尾形淳史，更是直言“我会亲自带着研发部的相关人员，仔细分析和研究长城灵魂 8 缸摩托车是如何研发出来的。”

不管汽车还是摩托车，长城和比亚迪也只是国产汽车行业的一个缩影。近些年来，随着国内企业对于新能源汽车研发投入的加大，国内的车企们已经具备了完整的新能源汽车产业链，从电池、电控、电机，到底盘、发动机和智能驾驶系统均已实现了自主可控。

就像 Caresoft Global 的观点“给美国汽车工业敲响警钟”并不是无的放矢。

毕竟马斯克也曾说过：“中国的电动汽车非常好，如果没有贸易壁垒，它们能够摧毁世界上大部分的汽车公司。”

不只是 Caresoft Global 这家公司，美国制造业联盟（AAM）此前也发布了一份报告，称以比亚迪为代表的中国电动汽车将导致美国汽车工业的灭绝，要求提高对中国汽车的关税壁垒。

这也是其他企业忌惮中国电车的原因。

虽然中国新能源汽车在国内相当内卷，但是一旦跑到国外，大概率会降维打击，所以抛开品牌溢价和贸易壁垒，中国新能源汽车行业确实挺强的。

不过一个关键问题在于，眼下海外市场，对电车似乎没什么热情了。

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：王磊

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