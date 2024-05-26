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比亚迪 5 月 29 日发布全新一代纯电动客车平台，搭载“更强的刀片电池、电机电控系统”

2024/5/26 11:53:54 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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IT之家 5 月 26 日消息，2024 北京道路运输车辆展将于 5 月 29 日-31 日在中国国际展览中心（顺义馆）举行。

▲ 图源比亚迪商用车，下同

比亚迪商用车日前宣布，将携纯电动公交 B10 焕新版、纯电动公交 B87、“物流新星”T5 系列产品及基于 T5DM 底盘上装的房车亮相 E2 馆 A23 展位。

据官方透露，本次展会比亚迪将发布全新一代纯电动客车平台，更强的刀片电池、电机电控系统等多项“领先新科技”

IT之家获悉，目前在售的比亚迪 B10 纯电动公交尺寸为 10500*2550*3270mm，配备全新悬浮环绕式仪表台 (12 英寸全液晶仪表)，全新人体工程学司机座椅具备通风、加热、按摩等功能，全新人体工程学抑菌乘客座椅。

比亚迪 B10 配备 IP69 级防尘防水的电池，同时配备 360° 全景影像、电子后视镜等，整车可配备双重油门误踩防护系统、疲劳驾驶监测系统、车道偏离预警系统、碰撞缓解系统等辅助驾驶系统。该车最大续航能力 355km，最大额定载客 95 人。

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关键词：比亚迪新能源汽车

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