V 社新作《Deadlock》现身 SteamDB 数据库：数百人在线游玩、更多英雄角色泄露

IT之家 5 月 26 日消息，近期泄露不断的 V 社新作《Deadlock》已经现身 SteamDB 数据库，App ID 为 1422450，今天早上 8:10 有 722 名玩家同时在线。

游戏存在一个 2020 年就已创立的包，其 Sub ID 为 499466，凌晨更名为“Project 8 - Staging for Beta Testing”，预示着《Deadlock》已开启一定规模的测试。

此前的泄露称游戏提供 19+ 名英雄，游戏更新文件列出了下列 25 位英雄的名称：

abrams、archer、astro、bebop、chrono、digger、forge、geist、gigawatt、haze、hornet、inferno、kelvin、lash、mirage、nano、pocket、prof_dynamo、shiv、tengu、viscous、warden、wraith、wrecker、yamato。

游戏还存在下列名称的地图文件：

1v1_test、caldera_trooper、hero_testing、new_player_basics、street_test。

此外，SteamDB 信息还示游戏除 Windows 版外，还将提供 Linux 版本，但目前暂未开放。

IT之家此前报道，《Deadlock》实机游玩视频已经泄露，采用了 6v6 的团队竞技玩法，玩家将操控拥有独特技能的角色进行战斗，类似于《守望先锋》等游戏，早前代号为《Neon Prime》。

▲ 泄露视频截图

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