消息称微软有意以 160 亿美元收购《CS2》《DOTA2》游戏公司 Valve

IT之家 5 月 23 日消息，消息源 @xDiorCS 昨日发布的推文开始在互联网上疯传，多家主流游戏媒体也跟进报道，曝料称微软有意以 160 亿美元（IT之家备注：当前约 1160 亿元人民币）价格收购 Valve 公司，而后者以 Steam 游戏平台，《Dota 2》、《反恐精英》等游戏享誉业内。

加布・纽维尔（Gabe Newell，通常被玩家称为“G 胖”）目前持有 Valve 公司大部分股份，但具体比例仍不得而知。

IT之家在该推文中还留意到，@xDiorCS 补充了一篇来自 gamesradar 媒体 2023 年 9 月的报道，报道披露了一份法庭文件，显示 Xbox 掌舵者菲尔・斯宾塞有意收购任天堂和 Valve 公司。

@xDiorCS 表示现阶段没有官方确认的消息，只有一份多年前泄露的文件，显示微软有兴趣收购 Valve，并咨询 Valve 是否会接受。

对微软来说，如果真的能达成收购，潜在的好处包括扩大其市场覆盖面，加强其 Game Pass 订阅服务，并可能通过 Valve 的 Steam Deck 进入掌上电脑市场。

游戏媒体 altchar 认为这条消息来源不明，@xDiorCS 此前也没有相关的曝料记录，而且鉴于微软收购动视暴雪过程中遇到的监管挑战，收购 Valve 的可能性并不大。

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