如何平衡浏览器功能和性能？5000 款 Chrome 扩展洞察

IT之家 5 月 21 日消息，网页优化服务 DebugBear 于 5 月 16 日发布报告，分析测试了 5000 款 Chrome 扩展程序对页面加载速度的影响，了解哪些流行的扩展程序会增加 CPU 处理量，某些扩展程序会如何延迟页面加载时间，以及广告拦截器会带来哪些不同。

DebugBear 指出，在页面渲染之前处理数据的扩展会对用户体验造成更严重的影响，除了虚拟专用网扩展之外，Trancy AI Subtitles 和 Klarna Pay Later 等扩展也会导致加载时间过长。

在页面加载后 " 运行代码的扩展程序也会影响 Chrome 浏览器，但影响程度似乎较小。DebugBear 观察拥有超过 100 万用户的 336 个 Chrome 浏览器扩展，我们发现有几个扩展会在每次浏览页面时增加超过半秒的额外处理时间。

拥有 200 万用户的人工智能工具 Monica，即使在一个简单的测试网站上，也会增加 1.3 秒的处理时间。拥有 1700 万用户的 Read&Write 扩展则增加了 0.8 秒的处理时间。

即使扩展程序不会导致加载时间变慢，它也可能导致页面交互速度变慢，这意味着在网站上点击时可能感觉不敏捷。报告指出用户安装 Avira 密码管理器之后，在随机内容（标题）时会出现 160 毫秒延迟。

诚然，160 毫秒还不到半秒，但如果用户安装了 7-8 个扩展程序，每个都会增加 160 毫秒的延迟，就会严重影响上网体验。

IT之家附上参考

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