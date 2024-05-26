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机械师曙光 15L 笔记本配置上新：i7-13620H + RTX4050 + 24G + 512G 售 5999 元

2024/5/26 16:21:59 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 26 日消息，机械师近日为曙光 15L 笔记本推出“i7-13620H + RTX4050 + 24GB RAM + 512GB 存储空间”配置，目前该版本已经在京东现货开售，价格为 5999 元

据介绍，这款笔记本搭载 10 核心 16 线程英特尔酷睿 i7-13620H 处理器，配备 24GB DDR5-4800MHz RAM 及 512GB PCIe 4.0 SSD，采用“双风扇 + 五铜管 + 四出风口”散热配置

屏幕方面，该笔记本标配 2560x1440 分辨率 165Hz 15.6 英寸屏幕，静态对比度 1000:1，亮度 300 尼特，支持 8-Bit 色深，亮度 300 尼特，覆盖 100% sRGB 色域，支持 DC 调光。

此外，该笔记本左侧配备 2 个 USB-A 接口、2 个 3.5mm 音频接口；右侧配备 1 个 RJ45 接口、1 个 USB-A 接口；后置 1 个 USB-C 接口、1 个 Mini-DP 接口、1 个 HDMI 接口（IT之家注 L 官方未公布具体接口版本信息）。

京东机械师曙光 15L 笔记本 i7-13620H + RTX4050 + 24GB + 512GB5999 元直达链接

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关键词：机械师笔记本

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