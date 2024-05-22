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宏碁非凡 Go Pro 高通版笔记本价格揭晓：骁龙 X Elite X1E78100，5999 元起

2024/5/22 7:06:40 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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感谢IT之家网友 寒雨111 的线索投递！

IT之家 5 月 22 日消息，宏碁昨天在京东上架了“非凡 Go Pro”高通骁龙 X Elite 版本，该版本搭载 X1E78100 处理器，将于 6 月 17 日晚上 8 点开售，不过当时官方商品页价格为占位符信息，目前相关产品价格已经确定，IT之家整理价格信息如下：

  • 16GB RAM + 1TB 存储空间：5999 元

  • 32GB RAM + 1TB 存储空间：6499 元

据介绍，这款笔记本搭载 12 核心高通骁龙 X Elite X1E78100 处理器，可选 16/32GB LPDDR5X RAM 及 1/2TB PCIe 4.0 SSD，采用双热管 + 双风扇散热配置。

该笔记本配备 2560x1600 分辨率 120Hz 屏，亮度 300 尼特，覆盖 100% sRGB 色域，支持 DC 调光。

IT之家获悉，该笔记本重量 1.34 千克，厚度 14.9mm；支持蓝牙 5.4 和 Wi-Fi 7 技术；搭载 50Wh 电池；提供 1 个 USB-A 3.2 Gen 2 接口、1 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 USB4 接口、1 个 3.5mm 音频接口、1 个 HDMI 接口。

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关键词：宏碁笔记本高通

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