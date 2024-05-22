机械师曙光 15 Air 笔记本 5 月 31 日开售：R7 8845HS + 32G + 512G 售 4499 元起

IT之家 5 月 22 日消息，机械师今天在京东上架了曙光 15 Air 笔记本，该笔记本主打“R7 8845HS”处理器，目前仅提供“32GB RAM + 512GB 存储空间”版本，将于 5 月 31 日现货开售（当前处于支付定金阶段），IT之家整理价格信息如下：

标准版本：4499 元

RGB 四区键盘 + 指纹识别版本：4999 元

据介绍，该机搭载 8 核心 16 线程 AMD 锐龙 7 8845HS 处理器，内置 780M 核显，标配 32GB LPDDR5X RAM 及 512GB PCIe 4.0 SSD（预留额外卡槽），搭载双风扇 + 双热管 + 双出风口散热配置，性能释放至高 70W。

屏幕方面，该机搭载 2560x1600 分辨率 120Hz 15.3 英寸屏幕，支持 10-Bit（8Bit + FRC）色彩，静态对比度 1200:1，覆盖 100% sRGB 色域。

此外，该笔记本支持 Wi-Fi 6E，右侧提供 1 个 3.5mm 音频接口、1 个 USB-A 3.2 接口、1 个 USB-A 2.0 接口、1 个 SD 卡读卡器；左侧提供 2 个“全功能”USB-C 接口、1 个 HDMI 2.1 接口、1 个 USB-A 3.2 接口。

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