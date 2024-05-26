惠普 EliteBook Ultra G1q 笔记本上架京东国际：X Elite X1E78100 + 16G + 512G 售 21649 元

IT之家 5 月 26 日消息，据IT之家小伙伴投稿，惠普 EliteBook Ultra G1q 14 英寸笔记本目前已经上架京东国际直营，该机采用“骁龙 X Elite X1E78100 + 16GB RAM + 512GB 存储空间”配置，商品页显示价格为 21649 元。

据介绍，这款笔记本重量为 1.35 千克，配备 12 核心高通骁龙 X Elite X1E78100 处理器，配备 16GB LPDDR5X 8400MHz RAM 及 512GB PCIe 4.0 M.2 SSD。

屏幕方面，这款笔记本搭载 2240 x 1400 分辨率 60Hz IPS 屏幕，亮度 300 尼特，覆盖 100% sRGB；同时配备 5MP 前置摄像头。

此外，这款笔记本搭载 59Wh 电池（IT之家注：官方未公布具体续航时间）；右侧提供 1 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 3.5mm 音频接口；左侧提供 1 个 USB-C 40Gbps 接口、1 个 USB-C 10Gbps 接口。

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