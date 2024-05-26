宝马 Skytop 概念车亮相，采用可手动拆卸硬顶设计

IT之家 5 月 26 日消息，据 BMWBLOG 报道，在 2024 年科莫湖畔举行的埃斯特庄园古典车展上，宝马 Skytop 概念车迎来了全球首秀。

IT之家注意到，Skytop 实车流畅的线条让人不禁联想起宝马曾经的经典设计，仅有两个座位的 Skytop 拥有可手动拆卸的硬顶棚，并且后窗可以一键电动升降。

通过 Skytop，宝马致敬了品牌历史上的经典设计，例如 Z8 和 503 车型。鲨鱼鼻式的车头设计在概念车上得以重现，让人仿佛回到了过去。虽然目前该车仅为概念车，但不排除限量生产的可能性。车门肩部安装的小巧扰流板让车身侧面线条更加流畅，这一设计元素或许会在未来的量产车型上得到应用。

Skytop 的定制涂装也让人眼前一亮，据悉这种特殊的配色方案是由丁戈尔芬工厂的一个特别团队创作的。他们将棕红色硬顶棚与哑光银色车身巧妙结合，并辅以“镀铬阴影效果”，这种渐变色调专为 Skytop 设计。

期待 Skytop 不仅仅是昙花一现的概念车，而是预示着宝马设计的新篇章。2025 年 iX3 的换代车型以及 2026 年即将推出的 i3 轿车，都将代表着宝马 “Neue Klasse” (全新设计语言) 的到来，为未来量产车型带来令人期待的风格转变。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。