华为车 BU 首次公开招募「天才少年」，求解五大智驾难题

华为车 BU，呼唤「天才少年」。

「天才少年」是任正非在 2019 年亲自发起的项目，成立 5 年，群星璀璨。

这期间虽然也有「天才少年」加入车 BU，但以车 BU 的名义，对外公开招募，还是首次。

条件：不限学历和学校。

薪酬：未知。但年薪肯定是百万级。

重金招募，华为车 BU 呼唤精兵强将，只攻一个山头：

智驾，智驾还是智驾！

华为智能车，开招天才少年

华为车 BU 招募「天才少年」，要做什么？

围绕智能驾驶，华为车 BU 给出了五大课题，有两个关键词：

端到端

大模型

具体到端到端架构方面，华为给出了两个课题。

第一，端到端智能驾驶模型，可拆解为三个难题：

感知和规控的多任务共同训练

闭环训练

网络推理的低时延

第二，AI 端到端控车技术研究，也就是如何根据数据驱动，让 AI 开得更像人，并且能不断进化。

大模型方面，同样是两个，一是感知侧的：

设计和训练智驾感知大模型，让感知模型具备通识推理能力。

另一个是规控侧：

构建大模型，还有泛化高质量的数据集，提升规控网络对复杂场景和逻辑推理的建模能力。

最后还有，端到端大模型结合带来的，自动驾驶系统仿真测试验证的挑战。

上述这些问题，既是招聘「天才少年」的需求，同时也反映出，华为自身智驾系统面临的瓶颈，考虑到华为在智驾领域的生态位，这些很可能也是行业面临的共性问题。

不只是华为车 BU，搜索相关信息会发现，华为数字能源也在招「天才少年」。

数字能源是和终端、车 BU 并列的华为战略部门之一，智界 S7、问界 M9 和理想 MEGA 等搭载的电机，其实都是归属于数字能源部门的解决方案。

数字能源可以看作华为在电动化上的发力点，其招募页面上同样列出了五大课题，有三个和汽车直接相关：

高热流芯片冷却先进热技术，解决超充带来的芯片散热、冷却等问题。

高安全长寿命电池，目标寿命 超 26 年 。

锂电池数字化 AI 建模，影响电池的设计、制造和生产。

车 BU 和数字能源，两大部门同时招募「天才少年」，体现了华为对智能车产业的重视和雄心 —— 华为要引领电动化和智能化发展。

毕竟，自内部立项那天起，「天才少年」就肩负着特殊使命：

拖着世界往前走。

「华为天才少年」项目

「天才少年」是任正非于 2019 年 6 月在内部发起的项目。

网络流传的文件显示，任正非在当时指出，华为未来要“拖着这个世界往前走。”这句话，也成为华为后来招募「天才少年」的 Slogan。

随后任正非透露了「天才少年」的招募计划，第一批先招 20-30 名，他表示这些「天才少年」能“激活我们的队伍”。

很快，华为落实了「天才少年」计划，但据说招聘流程非常严格，光流程都要经历 7 轮左右，最终还要通过总裁面试。

首次招募了 8 名，薪酬实行年薪制，分成 89.6-100.8 万元、140.5-156.5 万元、182-201 万元三个区间。

△ 这里 1 号钟钊划重点，后面要考

根据给出的薪酬，参考流传较广的华为定级方案，「天才少年」定级应该是在 18 级或 19 级：

高薪酬，是外界对「天才少年」的最直接印象。

但高薪酬背后，「天才少年」所从事的工作，长期不为外界所知。

大家熟悉的稚晖君，也更多的是通过他的视频，了解到他个人的活动。

直到立项两年后，华为才第一次主动披露「天才少年」的成果。

2021 年 11 月，华为心声社区出现了一篇文章《种下一颗种子，繁衍成一片森林》，介绍了前图中排在首位的钟钊的事迹。

钟钊当时带领团队，仅用不到 1 年的时间，带领团队将 AutoML 算法 (Automated Machine Learning) 应用到了千万台华为手机上，解决了图像像素处理算法的一大痛点。

后来外界还报道了车 BU 的一位「天才少年」，黄青虬，毕业于香港中文大学，2020 年入选「天才少年」计划，加入华为车 BU。

再后来他带队解决了激光雷达上车极狐的算法问题。

黄青虬加入时，车 BU 尚处于初创时期，智能驾驶也还不像今时今日这般深入人心。

现在，车 BU 来到新的阶段，智能驾驶也迎来了新的技术范式，面临着新的瓶颈，比如当前的感知模型通识能力不好，处理 L3 的 Corner Case 比较棘手。

更多新的挑战，呼唤更多英才。

车 BU 冲在前面，招募「天才少年」，这对行业也是个利好：

“种下一颗种子，繁衍成一片森林。”

曾经有人问起任正非，ChatGPT 等颠覆式创新都是初创企业去做的，除了待遇，公司在制度上能不能给年轻人一些资源上的鼓励，鼓励大家去突破、创新、敢于挑战？

任正非回应说：

我们不能垄断人才，员工想出去创业或到其他公司去，人尽其才发挥他的价值，对国家都是有用的。

本文来自微信公众号：智能车参考 （ID：AI4Auto），作者：有据无车

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