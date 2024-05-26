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华为车 BU 首次公开招募「天才少年」，求解五大智驾难题

智能车参考 2024/5/26 18:14:55 责编：清源
评论：

华为车 BU，呼唤「天才少年」。

「天才少年」是任正非在 2019 年亲自发起的项目，成立 5 年，群星璀璨。

这期间虽然也有「天才少年」加入车 BU，但以车 BU 的名义，对外公开招募，还是首次。

条件：不限学历和学校。

薪酬：未知。但年薪肯定是百万级

重金招募，华为车 BU 呼唤精兵强将，只攻一个山头：

智驾，智驾还是智驾！

华为智能车，开招天才少年

华为车 BU 招募「天才少年」，要做什么？

围绕智能驾驶，华为车 BU 给出了五大课题，有两个关键词：

  • 端到端

  • 大模型

具体到端到端架构方面，华为给出了两个课题。

第一，端到端智能驾驶模型，可拆解为三个难题：

  • 感知和规控的多任务共同训练

  • 闭环训练

  • 网络推理的低时延

第二，AI 端到端控车技术研究，也就是如何根据数据驱动，让 AI 开得更像人，并且能不断进化。

大模型方面，同样是两个，一是感知侧的：

设计和训练智驾感知大模型，让感知模型具备通识推理能力。

另一个是规控侧：

构建大模型，还有泛化高质量的数据集，提升规控网络对复杂场景和逻辑推理的建模能力。

最后还有，端到端大模型结合带来的，自动驾驶系统仿真测试验证的挑战。

上述这些问题，既是招聘「天才少年」的需求，同时也反映出，华为自身智驾系统面临的瓶颈，考虑到华为在智驾领域的生态位，这些很可能也是行业面临的共性问题

不只是华为车 BU，搜索相关信息会发现，华为数字能源也在招「天才少年」。

数字能源是和终端、车 BU 并列的华为战略部门之一，智界 S7、问界 M9 和理想 MEGA 等搭载的电机，其实都是归属于数字能源部门的解决方案。

数字能源可以看作华为在电动化上的发力点，其招募页面上同样列出了五大课题，有三个和汽车直接相关：

  • 高热流芯片冷却先进热技术，解决超充带来的芯片散热、冷却等问题。

  • 高安全长寿命电池，目标寿命超 26 年

  • 锂电池数字化 AI 建模，影响电池的设计、制造和生产。

车 BU 和数字能源，两大部门同时招募「天才少年」，体现了华为对智能车产业的重视和雄心 —— 华为要引领电动化和智能化发展。

毕竟，自内部立项那天起，「天才少年」就肩负着特殊使命：

拖着世界往前走。

「华为天才少年」项目

「天才少年」是任正非于 2019 年 6 月在内部发起的项目。

网络流传的文件显示，任正非在当时指出，华为未来要“拖着这个世界往前走。”这句话，也成为华为后来招募「天才少年」的 Slogan。

随后任正非透露了「天才少年」的招募计划，第一批先招 20-30 名，他表示这些「天才少年」能“激活我们的队伍”。

很快，华为落实了「天才少年」计划，但据说招聘流程非常严格，光流程都要经历 7 轮左右，最终还要通过总裁面试。

首次招募了 8 名，薪酬实行年薪制，分成 89.6-100.8 万元、140.5-156.5 万元、182-201 万元三个区间。

这里 1 号钟钊划重点，后面要考

根据给出的薪酬，参考流传较广的华为定级方案，「天才少年」定级应该是在 18 级或 19 级：

高薪酬，是外界对「天才少年」的最直接印象。

但高薪酬背后，「天才少年」所从事的工作，长期不为外界所知。

大家熟悉的稚晖君，也更多的是通过他的视频，了解到他个人的活动。

直到立项两年后，华为才第一次主动披露「天才少年」的成果。

2021 年 11 月，华为心声社区出现了一篇文章《种下一颗种子，繁衍成一片森林》，介绍了前图中排在首位的钟钊的事迹。

钟钊当时带领团队，仅用不到 1 年的时间，带领团队将 AutoML 算法 (Automated Machine Learning) 应用到了千万台华为手机上，解决了图像像素处理算法的一大痛点。

后来外界还报道了车 BU 的一位「天才少年」，黄青虬，毕业于香港中文大学，2020 年入选「天才少年」计划，加入华为车 BU。

再后来他带队解决了激光雷达上车极狐的算法问题。

黄青虬加入时，车 BU 尚处于初创时期，智能驾驶也还不像今时今日这般深入人心。

现在，车 BU 来到新的阶段，智能驾驶也迎来了新的技术范式，面临着新的瓶颈，比如当前的感知模型通识能力不好，处理 L3 的 Corner Case 比较棘手。

更多新的挑战，呼唤更多英才。

车 BU 冲在前面，招募「天才少年」，这对行业也是个利好：

“种下一颗种子，繁衍成一片森林。”

曾经有人问起任正非，ChatGPT 等颠覆式创新都是初创企业去做的，除了待遇，公司在制度上能不能给年轻人一些资源上的鼓励，鼓励大家去突破、创新、敢于挑战？

任正非回应说：

我们不能垄断人才，员工想出去创业或到其他公司去，人尽其才发挥他的价值，对国家都是有用的

本文来自微信公众号：智能车参考 （ID：AI4Auto），作者：有据无车

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关键词：华为天才少年任正非

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