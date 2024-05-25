余承东：已有 2000 多名华为开发者支持 OpenHarmony，累计贡献超 6200 万行核心代码

IT之家 5 月 25 日消息，开放原子开源基金会 OpenHarmony 开发者大会 2024 今日上午在深圳举行，会议主题为“鸿心聚力 智引未来”，华为常务董事、终端 BG 董事长余承东出席并发表讲话。

余承东表示，自 2020 年将 HarmonyOS 的基础能力贡献给开放原子开源基金会以来，已有 2000 多名华为开发者支持 OpenHarmony 社区发展，累计贡献核心代码 6200 多万行。

华为终端 BG 软件部副总裁柳晓见表示：OpenHarmony 开源三年来，版本持续演进，版本能力快速迭代，OpenHarmony 已经实现了跨越 式发展，在生态设备、根技术、产业链共建、影响力等方面都取得了长足的进展。

据介绍，目前已有超过 70 家单位加入 OpenHarmony 生态共建、7500 多名社区共建者参与贡献，贡献代码超过 1.1 亿行，累计有近 600 款软硬件产品通过 OpenHarmony 兼容性测评，已经成为智能终端领域发展速度最快的开源操作系统。

他表示，OpenHarmony 正逐步成为万物智联世界的数字底座，例如华为已经基于 OpenHarmony 打造了面向华为终端消费者的智能终端操作系统 HarmonyOS。此外，还有第三方共建单位基于 OpenHarmony 打造出了多款商业发行版和产品（IT之家注：HarmonyOS 与基于 OpenHarmony 的三方商业发行版及产品共享统一的应用和服务生态）。

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