马斯克评《刺客信条：影》选角争议：“多元化”正扼杀艺术

IT之家 5 月 25 日消息，在 X（推特）上，有博主对《刺客信条：影》的选角发表了看法，并喊话育碧“推迟”该作的发布，以回应该作选角过于“多元化”而引发网友的强烈反对。随后，马斯克回复了这则帖子表示：“多元化”正在扼杀艺术。（DEI 全称多元、公平、共融，是 Diversity、Equity 和 Inclusion 的缩写）

根据计划，《刺客信条：影》将于 11 月 15 日发售，登陆 Xbox Series X|S / PS5 / Mac / PC（Ubisoft Connect）平台，PC 版国区标准版售价 348 元、黄金版售价 548 元、终极版售价 648 元。

本作延续了双主角设定，讲述了来自伊贺国老练忍者刺客“奈绪江”以及传奇武士“弥助”（从图片来看是“黑人”角色）二人交织的故事。

《刺客信条：影》将带玩家穿越时空来到 16 世纪的日本。当时的日本正迈向残酷无情的统一之路，随着新联盟的出现和恶意外国势力的介入，社会动盪日益加剧。玩家将体验精通忍术的伊贺刺客奈绪江以及历史传说中的强大武士弥助之间错综复杂的故事。玩家也将探索他们的个人故事，结识关键的历史人物，并在开创日本新时代的过程中塑造二人共同命运。

两名角色皆有各自的进展路线、技能、武器选项和属性，包括奈绪江的潜行技能、弥助的战斗能力，玩家都有很多方式去达成目标。化身为奈绪江的玩家将可以体验到更上层楼的潜入机制，利用光线、噪音、阴影和不断变化的环境来避免被敌人发现。化身为弥助的玩家则能残酷精准地应付更多敌人。

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