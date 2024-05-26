11000Pa 大吸力：科沃斯 T30 MAX 扫拖机器人 3004 元京东探新低

科沃斯 T30 MAX 扫拖机器人 发售于今年 2 月份，主打“九合一基站、可视化水箱”，水箱版首发价 3699 元。

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官方介绍称，这款扫拖一体机吸力 11000Pa，支持 70 度高温洗拖，号称“150 天免维护清洁槽、90 天免倒垃圾”，并拥有“可直观查看水量的水箱”及“前置清洁液模块”。

IT之家从商品页得知，这款扫拖一体机支持 20mm 越障，配备 TruEdge 贴边技术，使用激光雷达、3D 结构光等传感器利用可伸缩拖布盘自动清理复杂死角区域；带有 ZeroTangle 防缠绕技术，号称“毛发 0 缠绕，清洁效率 99.4%”。

续航方面，这款扫拖一体机配备 5200 毫安时电池，单次充电最长续航 290 分钟。

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