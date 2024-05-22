苹果 Beats Pill 蓝牙音箱通过 FCC 认证，有望在近期发布

IT之家 5 月 22 日消息，目前，苹果 Beats Pill 蓝牙音箱已经通过 FCC 认证，型号显示为 A3211，支持 2.402-2.48GHz 蓝牙传输。

这表明苹果 Beats Pill 已经准备好在美国发售，预计将很快官宣，极有可能是在 6 月的某个时间与 Beats Solo Buds 耳机一同上市。

实际上，苹果已经请到了各路明星来为这款蓝牙音响预热造势，例如 NBA 巨星勒布朗・詹姆斯以及 F1 车手丹尼尔・里卡多（Daniel Ricciardo）上个月就在“街拍”中被发现携带这款音箱，还有足球明星莱昂内尔・梅西，以及名媛金・卡戴珊也都展示过自己拥有的 Beats Pill。

可惜的是，我们目前对其参数仍一无所知。这款音箱之前已经出现在 iOS 17.5 代码中，看起来仍采用了与其他 Pill 音箱相同的“药丸”设计，并配备了之前型号上没有的挂绳。

初代 Beats Pill 无线蓝牙音箱于 2012 年推出，彼时苹果公司尚未收购 Beats Electronics。此后几年间，初代 Pill 音箱经历了多次更新，最近一次更新是 2015 年苹果接手后推出的换代版本 Pill+，配备了 Lightning 接口。

Beats Pill+ 型号已于 2022 年初悄然停产，而今天曝光的视频似乎预示着 Pill 系列即将回归。结合苹果产品线的发展趋势，新版 Pill 可能配备 Type-C 接口进行充电。

同时，相较于距今将近九年前发布的 Pill+，新版本在蓝牙和其他技术方面也肯定会带来显著的提升。然而，有关新版 Pill 的具体信息目前还未知，IT之家将保持关注。

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