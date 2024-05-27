支持高清材质 / 60FPS，粉丝移植卡普空《生化危机：逃出生天 File 2》游戏至 PC 平台

IT之家 5 月 27 日消息，卡普空在 2004 年为索尼 PlayStation 2 游戏机推出了独占游戏《生化危机：逃出生天 File2》，将近二十年过去后的今天，我们有机会一睹本作在 PC 平台运行的风采。

目前有一名名为“Fothsid”的粉丝为本作推出“非官方 PC 移植版本”， 他分享了一段实机演示，展示了游戏在高清材质下以 60 FPS 原生运行在 PC 平台的效果，不过出于版权问题，目前 Fothsid 并未计划公开发布相关逆向工程版本。

IT之家获悉，《生化危机：逃出生天 File2》是《生化危机：逃出生天》故事的“重新演绎”，游戏分为五个章节，主要描写主人公前往浣熊市动物园 / 地铁站 / 废弃医院 / 安布雷拉实验室等过程。

据介绍，本作是少数几款使用“轨道视角”的《生化危机》游戏之一，相关视角基本可以将其视为经典《生化危机》游戏所使用的固定视角的升级版。游戏一经推出，就因其敌人会重生以及伙伴的 AI 表现平平而饱受诟病。

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