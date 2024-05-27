消息称 vivo S19 系列手机搭载新一代硅碳负极电池，能量密度比普通石墨负极电池高 20%

IT之家 5 月 27 日消息，据《科创板日报》报道，来自供应链消息显示，vivo 近期将推出采用新一代硅碳负极材料的蓝海电池，其能量密度比普通石墨负极电池高出约 20%，比极限石墨负极电池高出约 16%。该电池将由 vivo S19 系列手机搭载，宁德新能源供货。

IT之家查询得知，目前广泛被采用的传统石墨负极能量密度大约 372mAh / g，而纯硅负极材料的理论能量密度可达 4200mAh / g，是石墨负极能量密度的 10 倍之多。然而，硅负极在充放电时会膨胀变大，硅与锂反应体积膨胀可以达到 300%，而加碳包裹是解决硅负极膨胀的有效方法之一，所以就有了硅碳负极电池。

vivo S19 / Pro 手机将于 5 月 30 日 19:00 发布，行业首发 5000 万像素的索尼 IMX921 大底，以及 5000 万像素的索尼长焦人像。该系列手机将带来烟雨青、松烟墨、桃花扇、千山翠以及剑影灰配色。

IT之家整理 vivo S19 / Pro 曝光配置如下：

标准版

6.78 英寸 1.5K OLED 直屏，4500nit 峰值亮度

骁龙 7 Gen 3 处理器

6000mAh 电池 + 80W 快充

前置 50Mp，后置 50Mp GNJ 1/1.56" OIS 大底主摄 + 8Mp 超广角 + 柔光环

磐石抗摔结构 + 塑料中框 + 红外 + NFC+IP64，7.19mm / 193g

Pro 版

6.78 英寸 1.5K OLED 曲屏，4500nit 峰值亮度

天玑 9200 + 处理器

5500mAh 电池 + 80W 快充

前置 50Mp，后置 50Mp IMX921 VCS 1/1.56" OIS 大底主摄 + 8Mp 超广角 + 50Mp IMX816 OIS 直立中焦，支持 50X 数字变焦 + 变焦柔光环

磐石抗摔结构 + 塑料中框 + 红外 + NFC + 立体声双扬 + IP69 / IP68 / IP64，7.58mm / 192g

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