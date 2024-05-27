苹果发布 iPhone 紧急更新通知：可协助 FaceTime 通话反欺诈

IT之家 5 月 27 日消息，苹果近日面向部分 iPhone 用户推送紧急更新通知，通知内容如下：

本更新可协助 FaceTime 通话反欺诈及防范其他安全风险。请轻点此通知更新 iPhone，获取紧急更新。

IT之家查询获悉，该紧急更新版本为 iOS 17.5.1，已于 5 月 21 日发布，该版本更新日志描述为：

提供了重要的错误修复，并解决了极少数情况下，数据库损坏导致已删除的照片可能重新在“照片”图库中出现的问题。

公安部门网安局于今年 4 月 5 日发布提醒，有不法分子冒充“金融平台客服”、“外地有关部门”等身份，利用苹果 FaceTime 视频电话施行诈骗，造成受害者巨额损失。

警方提示，有关部门不会采取电话、微信、QQ 及视频电话等远程方式对犯罪嫌疑人进行调查取证，不会以“保密”为由提出购买新手机、手机卡等要求，不会通过视频电话、图片等方式向当事人展示案件中的重要证据，也不会询问银行资金账户情况和通过网络提出资金转移要求，或要求提供银行卡信息及交易密码。法律文书应当民警当面出示，所有通过网页、App 等网络方式出示的，都是诈骗。

FaceTime 是苹果公司 iOS、macOS 和 iPadOS 内置的一款视频通话软件，通过 WiFi 或者蜂窝数据接入互联网，在两个装有 FaceTime 的设备之间实现视频通话。

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