苹果拒绝英国政府监控要求，威胁在该国停止提供 FaceTime 和 iMessage 服务

IT之家 7 月 20 日消息，据 BBC 新闻报道，苹果公司表示，如果英国政府修改监控法案，要求科技公司做出重大的安全和隐私方面的改变，该公司将在英国停止提供包括 FaceTime 和 iMessage 在内的服务。

IT之家注意到，英国政府正计划更新 2016 年生效的《调查权力法案》（IPA），该法案允许内政部强制科技公司在不告知公众的情况下禁用端到端加密等安全功能。目前，这一过程涉及独立的监督审查程序，科技公司可以在采取行动之前提出上诉。由于这些要求是秘密进行的，目前很少有人知道有多少要求已经被下达和遵守。IPA 还允许将互联网浏览记录存储 12 个月，并授权批量收集个人数据。根据拟议的 IPA 更新，必须立即禁用安全功能。

英国政府就 IPA 的拟议修正案启动了为期八周的磋商过程，苹果公司提交了一份长达九页的文件，谴责了其中的许多变化。该公司反对在发布产品安全功能的变化之前通知内政部的要求，反对非英国公司必须遵守会影响其全球产品的变化的要求，以及在收到内政部要求禁用或屏蔽某项功能的通知时，没有审查或上诉程序就必须立即采取行动的要求。

苹果补充说，其不会专门针对一个国家 / 地区对安全功能进行更改，以免削弱所有用户的产品。有些更改需要发布软件更新，因此无法秘密进行。这些提案“对数据安全和信息隐私构成严重而直接的威胁”，将影响英国以外的人们。

苹果、WhatsApp 和 Signal 还反对《网络安全法案》中的一条条款，该条款允许通信监管机构要求公司内置相关技术，以扫描加密消息应用和其他服务中的虐待儿童材料。Signal 已经威胁要离开英国。

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