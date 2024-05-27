2023 年全国消协组织共受理消费者投诉 132.85 万件，投诉解决率 84.86%

IT之家 5 月 27 日消息，5 月 27 日，中消协在京发布《中国消费者权益保护状况年度报告（2023）》（以下简称年度报告）。

报告指出，2023 年全国市场监管部门共实施汽车召回 560.4 万辆，消费品召回 983.2 万件；完成食品安全监督抽检 472.8 万批次，下架、封存、召回食品 3969 吨；民生领域“铁拳”行动共查办各类案件 56.5 万件，涉案货值金额 28.1 亿元，依法严厉打击食品中非法添加降糖降压等物质、假冒伪劣化肥、刷单炒信等虚假宣传、“神医”“神药”虚假违法广告、生产销售劣质燃气具、违法生产使用小型锅炉和使用未登记电梯、利用不公平格式条款侵害消费者权益、假冒知名品牌及“傍名人”“搭便车”等 8 类违法行为。

年度报告显示，2023 年，全国消协组织共受理消费者投诉 132.85 万件，解决 112.74 万件，投诉解决率 84.86%，为消费者挽回经济损失 13.7 亿元，积极推进投诉系统优化升级并于今年 3 月 15 日上线试运行“全国消协智慧 315”。

年度报告指出，当前我国消费者权益保护工作还存在六个方面的突出问题，IT之家整理如下：

一是金融领域消费信用相关立法相对滞后，消费者的知情权、隐私权、撤销权、提前还贷权等基本权益需要有更好法治保障。

二是数字消费等新型消费领域消费者权益保护制度供给仍显不足，智能终端、智能家居、无人驾驶、数字人服务、生成式人工智能服务、元宇宙虚拟场景、盲盒经营等领域的消费，需加快推进法律制度建设。

三是预制菜等新型食品生产经营模式需加紧规范，食材不新鲜、口味还原度不够、产品同质化严重、品牌化低、标准不健全等问题引发消费者担忧。

四是医疗美容合同“霸王条款”多，营销“套路”消费者，“黑机构、黑医生”导致“美容”变“毁容”等问题，亟待健全常态化监管。

五是数字化背景下电诈手段不断翻新，AI 画像“精准诈骗”、小额多次诈骗等让消费者防不胜防，加大全链条治理力度、有效提升消费者防诈意识和能力迫在眉睫。