全年可省 361 度电：小米米家空调巨省电 Pro 1.5 匹 2194 元京东发车

小米米家空调巨省电 Pro 1.5 匹 KFR-35GW / V1A1 发售于今年 4 月份，首发价 2399 元。据悉，该空调的 APF 值为 5.65，每年据称可省 361 度电。

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IT之家汇总这款空调大致信息如下：

其 APF 值为 5.65，新一级能效对应 APF 值则为 5.00，官方宣称“超一级”能效。其采用新一代 8 极 12 槽压缩机，具备更高电磁密度、功率密度，对比上一代转矩振动噪音降低 40%，且具备噪音更小、寿命更长的特点。

该空调内置灵云智控引擎，支持极速温度控制、温域上限控制和振动抑制，同时具备 APF 提升技术、环境适应能力和多重保护机制。其支持全链路 OTA，可通过米家 App、小爱同学完成远程操控，支持澎湃智联。

此外，其具备 30 秒速冷、60 秒速热以及防骤冷化霜、99.9% 除菌率等特性，运行噪音号称只有 18 分贝，支持在-35℃低温环境下制热、65℃高温环境下制冷。

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