佳能 EOS R1 旗舰相机更多真机谍照曝光：24MP CMOS 传感器，有望售价 6499 美元

IT之家 5 月 27 日消息，外媒 camerawerk 今天曝光了佳能新品旗舰 EOS R1 相机真机更多谍照，同时公布了该机更多参数信息，IT之家整理相机特性与谍照如下：

24MP 传感器

有望售价 6499 美元（IT之家备注：当前约 47183 元人民币）

支持 QPAF 全像素四核对焦，配备第二代眼控 AF 技术

机身符合人体工程学设计，相对此前佳能 EOS R3 更大

采用较之此前相机更大的 OLED 背屏，并具有彩色肩屏

EVF 分辨率是佳能迄今为止最高的，并且可能具有“超高刷新率”

具备双 CFexpress Type B 卡槽，配备全尺寸 HDMI 接口

视频功能和固件将由 Cinema EOS 团队开发

参考IT之家 5 月 15 日报道，佳能此前官宣 EOS R1 旗舰相机将于 2024 年内发布，面向专业用户群体，该机采用新开发的 DIGIC Accelerator 加速处理器，加上现有的 DIGIC X 数字影像处理器和新开发 CMOS 的图像传感器，号称在自动对焦和其他方面大幅度提升。

不过此前新闻均称佳能 EOS R1 将搭载 45MP 传感器，而本次外媒报道该机采用 24MP 传感器，因此存在一定疑问，还需以后续官方实际官宣信息为准。

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