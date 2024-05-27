马斯克旗下 xAI 公司宣布 B 轮融资达 60 亿美元

IT之家 5 月 27 日消息，埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下人工智能初创公司 xAI 今日在博客文章中宣布，该公司已在 B 轮融资中筹集了 60 亿美元（IT之家备注：当前约 435.6 亿元人民币），投资方包括 Andreessen Horowitz 和红杉资本等。

xAI 表示，这笔资金将用于把 xAI 的首批产品推向市场、建设先进的基础设施并加速未来技术的研发。“未来几周将会有更多消息公布，xAI 的投前估值为 180 亿美元”马斯克在 X 上的一篇帖子中回应融资公告时表示。

xAI 于 2023 年 7 月成立，去年 11 月推出首款产品 Grok 聊天机器人。近期 xAI 展示了 Grok-1.5 Vision 多模态模型，除文本外也可处理图像、文档和表格内容。

新一轮的融资有助于 xAI 获得更多 AI 算力资源以同 openAI、Anthropic 对手展开模型竞争：马斯克近日表示，xAI 的下一代 Grok 模型正在 2 万块英伟达 H100 上进行训练，而未来的 Grok 3 对 AI GPU 的需求还将增长至 10 万块。

而为了使 Grok“更加智能”，马斯克拟将这些专用 GPU 串联到一台巨型的超级计算机中，并称其为“算力超级工厂”。马斯克告诉投资者，这些由英伟达 H100 连接起来的芯片组在建成之后的规模，将至少是目前最大 GPU 集群的 4 倍。

马斯克表示，自己希望在 2025 年秋季之前让这台超级计算机投入运行，并亲自负责按时交付。

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