研究：GPT-4 在预测公司盈利方面超越人类分析师

IT之家 5 月 27 日消息，芝加哥大学的一项新研究表明，大型语言模型 GPT-4 在预测公司未来盈利增长方面能够胜过人类分析师，而且该人工智能模型仅使用了公司的财务报表，并没有额外的信息辅助。

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以往，财务分析师依靠专业知识和经验来评估公司财务状况并预测未来盈利。然而这项研究表明，人工智能模型能够同样出色地完成这项任务，甚至做得更好。

据IT之家了解，研究人员向模型提供了匿名化的财务数据，包括资产负债表和损益表，并要求其预测未来盈利增长情况。即使没有任何额外的信息，GPT-4 也能够实现 60% 的准确率，而人类分析师的典型准确率区间仅为 53% 到 57%。

GPT-4 成功的部分原因在于使用了“思维链”提示词，这些提示词引导人工智能模型完成分析过程，帮助其识别趋势、计算比率并综合信息做出预测。

研究人员认为，由于拥有庞大的知识库和强大的模式识别能力，大型语言模型相较于人类分析师具有显著优势。

尽管一些专家谨慎地指出，这项研究使用的基准可能并不是最先进的财务分析模型，但总体研究结果仍然令人振奋。通用人工智能模型能够超越专门的财务模型甚至人类专家，这表明大型语言模型拥有改变财务分析领域的潜能。

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