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用 ChatGPT 审讯“犯人”：《心跳 AI 审讯游戏》上线，如何审问是玩家自由

2024/5/26 15:53:56 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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IT之家 5 月 26 日消息，一款宣称全面运用 ChatGPT 的短篇审讯游戏 ——YAMADA 开发、发行的《心跳 AI 审讯游戏》于 25 日上线 Steam 平台支持中文，国区售价 24.99 元，先期首发优惠 10% 后售价 22.49 元。

IT之家提醒：游玩时需要 ChatGPT 可运行的网络环境。

全面运用风靡全球的对话型 AI「ChatGPT」的短篇审讯游戏

  • 你将成为一名杰出的警员，对成为凶杀案嫌犯的『AI』执行审讯。

  • 如何提问完全是你的自由。『AI』的反应将由「ChatGPT」即时生成。

  • 该『AI』被安装了情感回路，会在你的审讯下逐渐心跳加速，最终承认自己的罪行。

  • 游戏篇幅较短，只需 10～15 分钟即可通关。

你为什么要对 AI 执行审讯？故事当中充满谜团

  • 故事的开始，你会被安排参加某次神秘的游戏。

  • 「欢迎参加心跳 AI 审讯游戏。在这里你是一名杰出的警员。期待您带来一场最精彩的审讯。」

  • 而成功迫使 AI 认罪，才是在游戏当中真正意义上「与 AI 对话」的先决条件。

  • 并非单纯将 AI 这一流行元素融入游戏系统，更是让这一事实在故事里拥有特殊的意义 —— 这种层次性也是本作品的一大特征。

变化多端的流程，只属于你的故事

  • 你的话语与 AI 的回答都存在无限的可能性。

  • 既有可能引出一段令人感动的交流，也有可能得到令人忍俊不禁的回答。

  • 欢迎在故事当中获得只属于你的体验。

  • 本作品也很适合用于直播（本作品对于直播不设置任何限制）。

注意事项

  • 本游戏使用了由 OpenAI 提供的对话型 AI「ChatGPT」。ChatGPT 服务器状况有可能对游戏的反应速度造成影响。
    OpenAI 若是在将来对「ChatGPT」的功能与提供方式进行调整，本游戏有可能在未经通知的情况下停止运营。请玩家对此予以理解。

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关键词：ChatGPT

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