用 ChatGPT 审讯“犯人”：《心跳 AI 审讯游戏》上线，如何审问是玩家自由

IT之家 5 月 26 日消息，一款宣称全面运用 ChatGPT 的短篇审讯游戏 ——YAMADA 开发、发行的《心跳 AI 审讯游戏》于 25 日上线 Steam 平台，支持中文，国区售价 24.99 元，先期首发优惠 10% 后售价 22.49 元。
IT之家提醒：游玩时需要 ChatGPT 可运行的网络环境。
全面运用风靡全球的对话型 AI「ChatGPT」的短篇审讯游戏
你将成为一名杰出的警员，对成为凶杀案嫌犯的『AI』执行审讯。
如何提问完全是你的自由。『AI』的反应将由「ChatGPT」即时生成。
该『AI』被安装了情感回路，会在你的审讯下逐渐心跳加速，最终承认自己的罪行。
游戏篇幅较短，只需 10～15 分钟即可通关。
你为什么要对 AI 执行审讯？故事当中充满谜团
故事的开始，你会被安排参加某次神秘的游戏。
「欢迎参加心跳 AI 审讯游戏。在这里你是一名杰出的警员。期待您带来一场最精彩的审讯。」
而成功迫使 AI 认罪，才是在游戏当中真正意义上「与 AI 对话」的先决条件。
并非单纯将 AI 这一流行元素融入游戏系统，更是让这一事实在故事里拥有特殊的意义 —— 这种层次性也是本作品的一大特征。
变化多端的流程，只属于你的故事
你的话语与 AI 的回答都存在无限的可能性。
既有可能引出一段令人感动的交流，也有可能得到令人忍俊不禁的回答。
欢迎在故事当中获得只属于你的体验。
本作品也很适合用于直播（本作品对于直播不设置任何限制）。
注意事项
本游戏使用了由 OpenAI 提供的对话型 AI「ChatGPT」。ChatGPT 服务器状况有可能对游戏的反应速度造成影响。
OpenAI 若是在将来对「ChatGPT」的功能与提供方式进行调整，本游戏有可能在未经通知的情况下停止运营。请玩家对此予以理解。
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