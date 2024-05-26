该『AI』被安装了情感回路，会在你的审讯下逐渐心跳加速，最终承认自己的罪行。

如何提问完全是你的自由。『AI』的反应将由「ChatGPT」即时生成。

你将成为一名杰出的警员，对成为凶杀案嫌犯的『AI』执行审讯。

故事的开始，你会被安排参加某次神秘的游戏。

「欢迎参加心跳 AI 审讯游戏。在这里你是一名杰出的警员。期待您带来一场最精彩的审讯。」

而成功迫使 AI 认罪，才是在游戏当中真正意义上「与 AI 对话」的先决条件。