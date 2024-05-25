欧盟数据保护委员会：ChatGPT 的“数据准确性”仍未达标

IT之家 5 月 25 日消息，据路透社报道，欧盟数据保护委员会的一个特别工作组近期表示，尽管 OpenAI 在减少 ChatGPT 输出信息的错误率上做出了一定努力，但它仍然不足以确保“完全符合”欧盟的数据规则。

当地时间周五，该工作组发布了一份报告并指出，“为了遵守透明度的原则，OpenAI 采取了一些措施，也有利于避免 ChatGPT 输出错误信息，但这些措施仍然不足以遵守数据准确性的原则。”

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IT之家注：以意大利政府为首的国家监管机构此前对广泛使用的 AI 服务提出了担忧，欧盟数据保护委员会随后成立了“ChatGPT 特别工作组”。

一部分成员国的国家隐私监管机构仍在进行各种对 ChatGPT 的调查。据悉，“数据准确性”是欧盟保护数据规则的指导原则之一。报告还指出，“事实上，由于系统的概率性质，目前的训练方法导致模型也可能产生偏差或编造的输出结果”。此外，ChatGPT 输出的结果很可能最终被用户视作“事实准确”，不论其实际上的准确性究竟如何。

去年 4 月，OpenAI 被要求告知意大利用户处理 ChatGPT 运行所需数据背后的“方法和逻辑”。该国还要求 OpenAI 提供工具，让数据牵扯到的人 （包括非用户） 可以要求纠正由该服务产生的不准确个人数据，或者在无法纠正的情况下删除这些数据。当月，ChatGPT 一度遭到该国禁用，随后于 4 月 29 日“解禁”。

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