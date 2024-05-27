ChatGPT 开启 macOS 公测版本下载：快捷键启动、支持识屏答疑

IT之家 5 月 27 日消息，据IT之家小伙伴投稿，ChatGPT 已开启 macOS 公测版本下载。

OpenAI 于 5 月 14 日官宣推出 macOS 端应用，并计划在今年晚些时候推出 Windows 版。

桌面端的 ChatGPT 应用拥有经过优化的用户界面，用户可以将处于最小化窗口的 ChatGPT 桌面应用与其他程序并排打开。用户可以通过输入或语音的方式向 ChatGPT 提问屏幕上显示的内容，ChatGPT 则能根据其“所见” 进行回答。

IT之家实测，目前 ChatGPT macOS 版应用程序仅面向 Plus 和 Team 用户推出，详情如下：

配置要求

Mac 电脑升级至 macOS 14

苹果 M1 处理器及搭载以上处理器机型支持

下载方式

ChatGPT 首页下载弹窗

▲ 图源 ChatGPT 截图：首页说明（非正常页面，仅作示意展示用）

个人中心快捷键下载

▲ 图源 ChatGPT 截图：个人中心快捷键下载（非正常页面，仅作示意展示用）

据介绍，用户安装应用后，可使用“Option + Space”快捷键，可以立即向 ChatGPT 提问，支持：

在应用程序中拍摄和讨论屏幕截图；

了解有关如何使用 macOS 应用程序拍摄屏幕截图的更多信息；

使用电脑中的照片或用户拍摄的新照片开始新对话。

此外，用户可以直接通过电脑客户端与 ChatGPT 进行语音对话，GPT-4o 的新音频和视频功能将在未来推出。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。