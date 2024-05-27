游戏《战锤 40K：星际战士 2》号称“不包含微交易内容”，9 月 9 日发售预购价 249 元起

IT之家 5 月 27 日消息，Focus Entertainment 旗下新作《战锤 40K：星际战士 2（Warhammer 40,000：Space Marine 2）》将于 9 月 9 日登录 PS5、Xbox Series 和 PC 平台，目前游戏已经在 Steam 平台开启预购，国区售 249 元，IT之家附商品页链接如下：点此访问

开发商近日发文，声称本作将不会有任何的微交易内容，但未来可能将以付费 DLC 的形式发布游戏内“装饰品”。

除了 PVP 模式以外，官方还提到《战锤 40K 星际战士 2》将包含一个完整的单人战役，玩家可以选择在合作模式下进行游玩。

体验星际战士的超人技能和残暴手段。利用致命能力和毁灭性武器消灭无穷无尽的泰伦虫群。选择单人或多人模式，在恢弘的第三人称战斗中保卫帝国。

利用你的致命能力和毁灭性武器，在遥远星球上展开史诗级战斗，镇压银河系的恐怖乱象，并揭露黑暗秘密，击退永夜威胁，证明你对人类的终极忠诚。

享受激烈而血腥的快节奏第三人称动作玩法，对战屏幕上成百上千的敌人，并在全新恢弘战役中清除无穷无尽的泰伦虫群。单人作战或者与最多 2 名好友一起畅玩 3 人合作模式。

化身为 6 种职业之一的星际战士，在可以重玩的无尽残酷 PvE 战役中拯救帝国，解锁新的技能和装扮。或在激烈的 6v6 玩家对战中与敌人展开永恒战争，为你的阵营赢得荣耀！